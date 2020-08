Polizei-Einsatz in Osterode-Freiheit: Einbrecher festgenommen

Freiheit. Viel Polizei vor Ort: Was ist von Sonntag auf Montag in der Freiheiter Hauptstraße vorgefallen? Was wir wissen.

Viele Gerüchte schießen ins Kraut, was sich wohl in der Freiheiter Hauptstraße am Sonntag zwischen 18 Uhr und Montag, 8.20 Uhr ereignet hat. Anwohner und Passanten hatten viel Polizei beobachtet. Schon einige Tage zuvor war dort bei Auseinandersetzungen eine Tür zu Bruch gegangen (Foto).

Im jüngsten Fall hatte ein 31-jähriger Mann sich laut Polizeiangaben auf einen Hinterhof in der Hauptstraße begeben und sich Zugang in einem Raum in einem Nebengebäude verschafft. Dort entwendete er diverse Elektrogeräte sowie einen ferngesteuerten Monstertruck. Um das Diebesgut auch abzutransportieren zu können, kam dem Täter eine weitere Person zur Hilfe. Die Personen flüchteten anschließend durch den Garten in ein Nachbargebäude. Hier konnten die Täter schließlich durch die Polizei festgenommen werden.

Haupttäter in U-Haft

Der Helfer, es handelt sich um einen 37-jährigen Mann, wurde nach der Vernehmung entlassen. Da der Haupttäter schon mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er nach seiner Vernehmung dem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1.000 Euro. Gerüchte, man sei auch auf eine Hanfplantage gestoßen, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. pol/mp

