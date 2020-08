Pkw in Osterode gerammt: hoher Sachschaden

Osterode. Am Donnerstag gegen 23.28 Uhr befuhr ein 18 Jahre junger Mann aus Osterode im Ortsteil Katzenstein die Katzensteiner Straße. Er war kurze Zeit abgelenkt, geriet dadurch auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000 Euro.