Corona-Absage: OTTO wäre 20 Jahre geworden

Dieses Jahr wäre OTTO 20 Jahre geworden. Die Oldtimerfreunde Osterode haben sich sehr auf die Jubiläumsveranstaltung gefreut. Mit verschiedenen Mitstreitern wie Polizei, Feuerwehr, Fahrschulen, der Verkehrswacht, Einzelhändlern und Gastronomen Osterodes sowie dem vtm war für OTTO ein großes Fest geplant. Das zwanzigste OTTO sollte in Erinnerung bleiben!

Leider findet OTTO in diesem Jahr nicht statt! „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wir glauben aber, dass es nicht zu verantworten ist, OTTO in der gewohnten Form unter diesen Umständen durchzuführen“, so Organisator Dr. Stefan Kull. Auch ein erforderliches Hygienekonzept hätte seiner Meinung nach keinen Sinn gehabt. Erstens gebe es eine steigende Zahl von Unvernünftigen, die sich den sinnvollen Vorschriften widersetzen, zweitens gehöre die Mehrheit der Oldtimerbesitzer zur sogenannten Risikogruppe und drittens fehlten bei Einhalten der Regeln der fröhliche, unbeschwerte Charakter, das OTTO auszeichnet. Der zum Programm gehörende verkaufsoffene Sonntag ist ebenfalls abgesagt. „Wir betonen, dass seitens der Stadt bisher kein Verbot ausgesprochen wurde.“ OTTO wird daher auf das kommende Jahr verschoben und die Feier auch.