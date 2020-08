Osterode. Unbekannte beschädigten den Eingangsbereich eines Zweiradfachgeschäftes in Osterode. Die Polizei sucht Zeugen.

In Osterode: Tür und Fenster mit Murmeln beschädigt

Unbekannte haben die Eingangstür sowie eine Fensterscheibe eines Zweiradfachgeschäftes in der Alten Northeimer Straße in Osterode mit Glasmurmeln beworfen und beschädigt. Der Besitzer meldete entsprechende Schäden, die in der Zeit zwischen dem 30. Juli, 19 Uhr und 3. August, 13.45 Uhr, vorgenommen wurden, der Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten vor Ort sogar noch einige Murmeln sicherstellen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter 055225080 entgegen.