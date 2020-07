BBS I Osterode: Einen besonderen Jahrgang verabschiedet

Schulleiter Heiko Seemann-Weymar begrüßte kurz vor seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule - Wirtschaft - herzlich zur Entlassungsfeier im Forum der BBS I Osterode.

Es wurde jedoch sofort deutlich, dass es sich bei diesem Abschlussjahrgang um einen ganz besonderen handelte: „Ich mache kurz ein Foto, um Ihre Sitzordnung für den Fall einer Corona-Infektion zu dokumentieren. Bitte behalten Sie während der Veranstaltung Ihre Masken auf. Klatschen ist aber eindeutig erlaubt.“

Ereignisse, die man niemals vergisst

Er wünschte von Herzen alles Gute und forderte die Schülerinnen und Schüler auf, angemessen mit der nun über den Abschluss gewonnenen „Freiheit“ umzugehen, da Freiheit und Verantwortung – nicht nur in Corona-Zeiten – ganz eng miteinander zusammenhingen.„Es gibt Ereignisse, die niemand vergisst“, so Koordinatorin Nadine Hoffmeister in ihrer Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen. Die Schließung der Schulen am 13. März dieses Jahres gehöre dazu, das Absolvieren der Abschlussprüfungen unter besonderen Corona-Bedingungen ebenfalls. „Sie werden immer ein ganz besonderer Jahrgang an den BBS I Osterode sein.“

Dankbar, ihre Klassenkameraden in der Fachoberschule an den BBS I Osterode kennengelernt zu haben, waren Ludwig Birkowski und Dave von Minnigerode. Als Vertreter der Abschlussklassen waren sich die beiden einig: „Wir haben mit der Fachhochschulreife einen hervorragenden Grundstein für unsere berufliche Zukunft gelegt. Jetzt ist es an uns, etwas daraus zu machen.“ Ein besonderer Dank galt der Schule und dem FOS-Kollegium, die Zeugnisausgabe unter Beachtung der vielfältigen Corona-Regelungen in diesem Rahmen zu ermöglichen.

Kompetenzen erworben

Im Forum der Schule überreichten die Klassenlehrer Gerrit Sündermann und Frank Appenrodt, stellvertretend für Wolfgang Berkhoff, anschließend die Zeugnisse über die Erlangung der Fachhochschulreife den 27 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen. Britta Ziegler, Koordinationsassistenz in der FOS, erklärte zuvor, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule nicht nur mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche, sondern auch mit Bescheinigungen über verschiedene erworbene Kompetenzen verlassen. So ist bei dem zweijährigen Besuch der Fachoberschule selbstverständlich, den Umgang mit einem sog. ERP-System, hier Microsoft Dynamics NAV, zu erlernen und durch verschiedene Workshops sowie die Teilnahme an einem Schüleraustausch interkulturelle Kompetenzen zu erwerben.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Mariella Gauks. Trotz Corona und Nieselregen ließen sich die Absolventinnen und Absolventen ihre gute Laune nicht verderben und feierten ihren Abschluss nach der Zeugnisausgabe mit einem bunt-fröhlichen Regenbogen – und Masken natürlich. Dieser Abschlussjahrgang 2020 musste lange auf das Schreiben seiner Abschlussprüfungen warten: Ursprünglich für Mitte März angesetzt, kam wie in so vielen Lebensbereichen die Corona-Pandemie dazwischen und sorgte dafür, dass die vier schriftlichen Prüfungen erst Mitte Mai absolviert werden durften.

In der Zwischenzeit standen Home-Schooling und intensive Prüfungsvorbereitung nach der schrittweisen Schulöffnung auf dem Programm.

Ausgezeichnet für besondere Leistungen und soziales Engagement wurden von der BBS I Lisa Brüggen, Lena Supke und Dave von Minnigerode.