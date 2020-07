Osterode. Der Deutsche Jagdverband appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, entlang von Wald- und Feldkanten besonders vorsichtig zu fahren.

Mitte Juli bis Mitte August ist in der Feldflur die Paarungszeit der Rehe, die sogenannte Blattzeit: In den kommenden Wochen treiben liebestolle Rehböcke dabei Ricken oft kilometerweit vor sich her – und nicht nur über Wiesen und Felder, sondern auch über Landstraßen, weshalb es zu vermehrtem Wildwechsel kommen kann.

