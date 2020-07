Ein Laborant hält Anfang Juli Blutabnahmeröhrchen für eine bundesweite Corona-Studie in den Händen.

Osterode. Die Quote der Neuinfektionen im Kreis Göttingen lag am Freitag bei 1,83. Alle aktuellen Zahlen in der Übersicht.

Corona am 24. Juli: 9 Erkrankte im Landkreis Göttingen

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 9 Personen am Coronavirus erkrankt. Das meldete die Verwaltung am Freitag.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.329; davon sind 509 in der Stadt Göttingen gemeldet, 820 im weiteren Kreisgebiet. 1.239 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 81 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Freitag für den Landkreis Göttingen bei 1,83.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (86 / 1)

Stadt Bad Sachsa (80 / 0)

Flecken Bovenden (14 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 0)

Stadt Duderstadt (39 / 0)

Gemeinde Friedland (60 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 1)

Gemeinde Gleichen (16 / 1)

Stadt Göttingen (509 / 2)

Stadt Hann. Münden (22 / 1)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (208 / 1)

Stadt Osterode am Harz (98 / 1)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 0)

Gemeinde Rosdorf (37 / 1)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

