Corona 21. Juli: Zahlen im Altkreis Osterode bleiben unverändert

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme, die von den U.S. National Institutes of Health im Februar 2020 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2), das Covid-19 verursacht. Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert.

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert, unverändert gegenüber des Vortags. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt unverändert bei 1.328, davon sind 508 in der Stadt Göttingen gemeldet. 1.234 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 81 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Die Quote der Neuinfektionen liegt unverändert für den Landkreis Göttingen bei 2,44.

Die Fallzahlen im Altlandkreis Osterode haben sich nicht verändert: Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte/0 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 86/3, Stadt Bad Sachsa 80/1, Samtgemeinde Hattorf 44/0, Stadt Herzberg 208/1, Stadt Osterode 98/2 sowie Gemeinde Walkenried 4/0. mel