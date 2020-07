Erweiterte Gibsabbaupläne abgelehnt

Landschaftsbestandteil der Stadt Osterode ist die „Gipskante“ im Süden der Altstadt. Diese Gipsberge bestehen aus dem sulfatischen weißen Gipsgestein. Der Gipsabbau hat diese weiße Wand schon stark verändert. Im Zuge einer Gipskarst-Exkursion führten der Geologe Dr. Friedhart Knolle und der Botaniker Dr. Ralph Mederake jüngst eine Wanderung über diese Gipskante. Die Wanderung führte bis zur Befestigung der Pipinsburg. Diese Burganlage ist eine der bedeutendsten vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen in Südniedersachsen. Die Felshänge an der Burg fallen steil in die Talniederung ab und bilden gegen Norden, Westen und Osten einen natürlichen Schutz. Das Plateau ist von einem Graben in Hufeisenform umgeben, dessen beide Enden zur Söse hin ausmünden. Archäologische Funde belegen, dass an dieser Stelle bereits während der frühen Bronzezeit eine Siedlung bestand. Es wird vermutet, dass hier die Menschen lebten, die in der in drei Kilometer Entfernung liegenden Lichtensteinhöhle während der späten Bronzezeit bestattet wurden. Die mittelalterliche Burg wurde 1134 erstmals urkundlich erwähnt und 1365 zerstört. Die Exkursionsteilnehmer erfuhren, dass die in Stadtoldendorf ansässige Gipsfirma VG Orth GmbH & Co. KG an den „Weißen Wänden“ neben der Pipinsburg einen neuen Gipssteinbruch anlegen wollen. Alle Teilnehmer der Exkursion lehnten diese Pläne ab.

