Motorradfahrer verletzt – Unfall an Sösetalsperre Osterode

Osterode. Am Sonntag kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Motorrad. Ein 18-jähriger Biker stürzte, als ein Auto von dem Parkplatz an der B498 fuhr.

Verletzt wurde am Sonntag ein Kradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 498. Darüber informiert die Polizei. Demnach war der 18-Jährige mit seinem Motorrad von Osterode kommend in Richtung Riefensbeek unterwegs, als auf Höhe des Parkplatzes an der Sösetalsperre ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw in den fließenden Verkehr einbog.

Der Kradfahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam im Straßengraben zu Fall, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Er zog sich durch den Sturz Verletzungen zu. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. mel/pol

Am Wochenende kam es im Bereich Harz zu weiteren Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern:

