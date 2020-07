Bei den Fällarbeiten an der B498 wird ein Spezialkran, wie dieser, zum Einsatz kommen.

Riefensbeek. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch und werden bis nach Riefensbeek hinein reichen. Zum Einsatz kommt ein Spezialkran.

Forstamt Riefensbeek fällt trockene Bäume an der B498

Das Niedersächsische Forstamt Riefensbeek entfernt aus Verkehrssicherungsgründen trockene Bäume entlang der Bundesstraße 498. Betroffen ist der Straßenabschnitt aus Richtung Osterode beginnend 300 Meter vor dem Ortseingang bis in Höhe des Sportplatzes Riefensbeek-Kamschlacken. Die Baumfällarbeiten beginnen am Mittwoch, 22. Juli, und dauern bis Freitag, 24. Juli. Der Verkehr wird während der Fällarbeiten mit einer Ampelanlage geregelt. Das teilt das Forstamt mit.

Auf kurzzeitige Sperrungen weist Tim Jonas Eickmann hin: „Wir entfernen hauptsächlich Eschen, die abgestorbene Äste und trockene Kronenbereiche zeigen. Die Bäume sind vom Eschentriebsterben befallen und werden sich von dem Pilzbefall nicht wieder erholen“. Der Förster hat auch weitere Problembäume als Gefahr für die Verkehrssicherheit eingestuft: „Daneben müssen wir auch Buchen und Erlen fällen, die die Dürre der letzten Jahre nicht überstanden haben“.

Eickmann arbeitet am Forstlichen Bildungszentrum in Münchehof und verantwortet dort den Bereich Arbeitslehre und Verfahrensentwicklung. Er unterstützt seine Kollegen aus Riefensbeek im Zuge des Waldschutzes.

Spezieller Fällkran

Eickmann habe für die Arbeit entlang der Bundesstraße einen Spezialkran bestellt. Der Fällkran besitzt einen Teleskop-Arm, um die Baumkronen sektionsweise von oben nach unten abzutrennen. Aus der Krone herausbrechende Trockenäste können bei diesem Verfahren keine Forstwirte gefährden. Auch an steilen Böschungen wie dem Bachbett der Söse wird die Maschine eingesetzt. Forstwirte haben dort am Steilufer keinen sicheren Stand zum Baumfällen mit der Motorsäge. Die Maschine gehört einem Harzer Forstunternehmen und übernimmt schwerpunktmäßig Fällarbeiten an öffentlichen Straßen. Der Fällkran fährt auf Rädern von Baum zu Baum.

Fahrweise anpassen

„In der kritischen Fällphase wird der Verkehr beidseitig durch die Ampelanlage gestoppt“, erläutert Eickmann das Vorgehen. Der Förster bittet Autofahrer um eine angepasste Fahrweise. Pendler und Ortsansässige sollten kurze Wartezeiten an der Ampel einplanen, empfiehlt Tim Eickmann.

Das Forstamt habe das Ende der Brut- und Setzzeit abgewartet. Außerdem werde ein Baum mit der Maschine so modelliert, dass er als Fledermaus-Sommerquartier dienen könnte, aber keine Gefahr mehr für Verkehrsteilnehmer darstelle, so Eickmann.