Ausflug auf vier Pfoten

Die Welpengruppen des Hundesportvereins Osterode machten einen Ausflug zur Vogelstation und genossen bei schönstem Wetter einen Übungstag der anderen Art. Nach anfänglicher Zurückhaltung vor der ungewohnten Umgebung und den ungewöhnlichen Geräuschen überwog bei den Hundekindern dann doch die Neugier und es wurde interessiert geschnuppert und gestaunt. Die Vögel zeigten nur wenig Scheu vor neugierigen Hundenasen. Auch die menschlichen Begleiter freuten sich über den schönen Nachmittag, kannten doch einige die Vogelstation noch gar nicht. Auch die „Basis mit Spaß“ Gruppe des Vereins hatte ihren ersten Außen-Termin in diesem Jahr. Vom Parkplatz Blindenheim ging es in Richtung Söse-Nachsperre. Unterwegs hatten die Hunde und ihre menschlichen Begleiter verschiedene Aufgaben zu lösen. So war ein Holzstapel nach Leckerchen abzusuchen, Bälle zu bewegen, Gelassenheitsübungen zu absolvieren und Käse in Baumrinden zu finden. Und zwischendurch galt es immer wieder, verschiedene Gehorsamsübungen zu zeigen. Nach 1,5 Stunden war die Gruppe wieder am Parkplatz zurück. Hunde und Menschen haben die gemeinsame Zeit genossen und hatten viel Spaß.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder