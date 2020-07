Unbekannter zerschlägt Flasche auf Kopf eines Mannes

Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Osterode. Der Vorfall ereignete sich in der Osteroder Innenstadt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Erst grundlos beleidigt und dann mit einer Flasche niedergeschlagen wurde ein Osterode am Abend des 15. Juli im Bereich Marientorstraße/Kornmarkt. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall.

Nach den Aussagen des 29-jährigen Opfers war dieser um 18.50 Uhr in der Osteroder Innenstadt in Richtung einer Eisdiele unterwegs. Hier bemerkte er eine Gruppe von drei Männern. Als er sich in Höhe der Gruppe befand, wurde er von einem Mann angesprochen und beleidigt.

Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde dem 29-Jährigen von dem unbekannten Mann, der ihn angesprochen hatte, plötzlich eine Flasche auf dem Kopf zerschlagen. Das Trio flüchtete anschließend von der Marientorstraße, über den Kornmarkt. Der Verletzte meldete anschließend bei der Polizei.

Da er eine blutende Kopfwunde hatte, wurde sofort ein Rettungswagen angefordert, der den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbrachte.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 055225080 zu melden.