17 Corona-Infektionen weniger – Zahlen nur noch an zwei Tagen

Osterode. Die Corona-Lage sei stabil, sagt die Verwaltung in Göttingen und passt die Veröffentlichung der Fallzahlen an. Die aktuellen Werte.

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 17 weniger als am Vortag. Das meldete die Verwaltung am Mittwoch. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.321 (+1); davon sind 507 in der Stadt Göttingen gemeldet, 814 im weiteren Kreisgebiet.

1.227 Personen (+18) sind wieder von der Infektion genesen, 81 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der Wert der Neuinfektionen liegt heute für den Landkreis Göttingen bei 0,92 (unverändert).

Verwaltung passt Fallzahl-Veröffentlichungen an

In 11 Gemeinden des Landkreises gibt es keine akut erkrankten Personen, in allen übrigen – inklusive der Stadt Göttingen – sind maximal 3 Menschen mit dem Virus infiziert. Neuinfektionen werden seit geraumer Zeit nur noch vereinzelt registriert. Aufgrund dieser stabilen Lage im Corona-Geschehen werden die Fallzahlen ab kommender Woche nur noch zwei Mal wöchentlich veröffentlicht, jeweils dienstags und freitags, so die Verwaltung.

Für ergänzende Informationen, bei berichtenswerten Entwicklungen oder besonderen Ereignissen sollen aber ergänzende Presse-Infos erfolgen. Im Fall eines Anstiegs der Infektionszahlen wird die Veröffentlichung der Fallzahlen lageabhängig angepasst.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (84 / 1)

Stadt Bad Sachsa (80 / 3)

Flecken Bovenden (14 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 0)

Stadt Duderstadt (39 / 0)

Gemeinde Friedland (60 / 2)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 1)

Gemeinde Gleichen (16 / 1)

Stadt Göttingen (507 / 2)

Stadt Hann. Münden (21 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 0)

Stadt Osterode am Harz (97 / 1)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 0)

Gemeinde Rosdorf (36 / 0)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)