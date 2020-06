Müll-Ärger in Osterode: Containerplätze bleiben Problem

Osterode. Die Stellplätze für Container in Osterode verkommen zunehmend zu Müllhalden, keiner fühlt sich verantwortlich. Die Stadt will bald durchgreifen.

Sie sind und bleiben ein Ärgernis, die Container für Abgelegtes, für Kleidung oder Schuhe. Die Betreiber fühlen sich nicht verantwortlich, die öffentlichen Flächen sauber zu halten. Für manchen Zeitgenossen scheint es dabei ein erprobtes Mittel zu sein, den eigenen Müll einfach dort abzuladen, im tiefen Glauben, die Stadt oder wer auch immer werde es schon richten. Und dann sieht es so aus wie an den Behältern am Gipsmühlenweg, wo der Müll inzwischen Überhand nimmt.

Und die Vermüllung an derartigen Orten nimmt in der letzen Zeit zu, verlautet es aus dem städtischen Ordnungsamt. Eigentlich ist der Betreiber in der Pflicht, will aber die hohen Kosten der Entsorgung nicht tragen. Um dem Missstand entgegenzuwirken ist jetzt geplant, diese und andere Behälter zu entfernen.