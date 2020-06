Mittwoch 40 Corona-Kranke weniger im Landkreis Göttingen

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 163 Personen am Virus erkrankt, 40 weniger als am Vortag. Das berichtete die Verwaltung am Mittwoch. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.093 (+13); davon sind 352 in der Stadt Göttingen gemeldet, 741 im weiteren Kreisgebiet. 852 (+53) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 78 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage läge für den Landkreis Göttingen derzeit bei 17,09 (Vortag 15,56).

Woher kommt die Veränderung?

Die gute Nachricht einer relativ großen Zahl wieder genesener Personen ist insbesondere die Folge der Entwicklung vor rund zwei Wochen, erklärt die Verwaltung. Neuinfektionen, die damals an dieser Stelle zu einem Plus führten, könnten nun zum Teil wieder als Minus bei den akut Erkrankten verbucht werden. Hinzu kämen die ohnehin stets größeren Veränderungen in der ersten Wochenhälfte, wenn auch die am Wochenende Genesenen noch in die Statistik eingehen. Schließlich fände beständig eine Bereinigung der Datenbasis statt, auch das führe immer wieder zu kleineren Veränderungen.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (7 / 3)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 5)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (38 / 11)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (36 / 17)

Gemeinde Gleichen (15 / 8)

Stadt Göttingen (352 / 86)

Stadt Hann. Münden (18 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (206 / 8)

Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (34 / 2)

Gemeinde Staufenberg (6 / 2)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Allgemeinverfügung „Entlassmanagement“ wird verlängert

Ergänzend zur Landesverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen Regeln aufgestellt. Dazu gehört die Allgemeinverfügung zum Entlassmanagement. Sie verpflichtet die Betreiber von Krankenhäusern zur Abstimmung mit Alten- und Pflegeheimen, wenn Patienten in diese Einrichtungen entlassen werden. Die zunächst bis zum Mittwoch gültige Regelung hat sich bewährt. Sie wird bis einschließlich 30. Juni verlängert, so die Verwaltung abschließend.

