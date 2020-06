Abfälle von Baumaßnahmen gehören nicht in Sperrmüll

Sperrmüll in der Vergangenheit in Herzberg. Fenster, Türen und Sanitärkeramik werden nicht mitgenommen.

Die Abfälle von Aus- und Umbaumaßnahmen gehören nicht zum Sperrmüll. Darauf weist die Abfallwirtschaft Göttingen in einer Mitteilung hin. Demnach werden bei der Sperrmüllabfuhr etwa Möbel, Möbelteile und Einrichtungsgegenstände mitgenommen, die üblicherweise im Haushalt anfallen und zu sperrig für die Entsorgung im Restabfallbehälter sind. Fenster, Türen und Sanitärkeramik werden nicht mitgenommen.

Die Abholung von Sperrmüll, Altholz, Altmetall und Elektroschrott erfolge auf Abruf. Sie könne jederzeit mit der Sperrmüllkarte bestellt werden, so die Verantwortlichen weiter. Die Karte finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises sowie bei den Gemeinden, der Kreisverwaltung und bei den Verkaufsstellen für Laub- und Abfallsäcke. Spätestens vier Wochen nach der Bestellung erfolgt die Abholung.

Was gehört in den Sperrmüll? Was tun mit dem Rest?

Hinweise zur Abfuhr von Altmetall, Altholz, Elektroschrott und Sperrmüll auf Abruf liefert auch das Infoblatt der Abfallwirtschaften. Es enthält eine exemplarische Auflistung der Abfälle, die bei der Abfuhr mitgenommen werden und gibt Auskunft darüber, wie Abfälle zu entsorgen sind, die nicht bei der Sperrmüllabfuhr mitgenommen werden. Das Infoblatt gibt es auf der Homepage des Landkreises Göttingen oder kann bei der jeweiligen Abfallberatung angefordert werden.

Auskünfte zu den richtigen Entsorgungswegen der verschiedenen Abfälle gibt es bei den Abfallberatungen der Abfallwirtschaft Göttingen unter Telefon 0551/525-2473 oder per E-Mail an abfallberatung-goe@landkreisgoettingen.de sowie bei der Abfallwirtschaft Osterode unter Telefon 05522/9604777 oder per E-Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.