Städte-Partnerschaft trotz Corona leben

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr bisher keine Delegationsreisen zwischen den Partnerstädten in Frankreich und Polen möglich.

Auf Initiative des Osteroder Bürgermeisters Jens Augat fand deshalb nun eine Videokonferenz mit seinem Amtskollegen Bernard Haesebrock und Ratsmitgliedern statt, um sich über die aktuelle Situation in den beiden Städten auszutauschen. Als Dolmetscherin fungierte Catherine Thiem. Die französische Seite zeigte sich sehr interessiert an der Situation in Osterode und berichtete ihrerseits über die Lage in Frankreich.

So sind die Corona-Fallzahlen in Armentières vergleichsweise gering. Man ist bereits wieder in der Phase „grün“. Das bedeutet, dass Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder und Kinos wieder öffnen können und sich das gesellschaftliche Leben langsam wieder normalisiert. Armentières Bürgermeister Bernard Haesebrock und Osterodes Bürgermeister Jens Augat zogen am Ende des Gesprächs ein positives Fazit und vereinbarten, sich zukünftig regelmäßig per Videokonferenz auszutauschen und dann auch über Sachthemen wie beispielsweise die zukünftige Organisation von Schüleraustauschen zu sprechen. „Die Videokonferenz hat gezeigt, dass unsere Partnerschaft gelebt wird, aber wir freuen uns auch alle, wenn wir uns in Armentières oder Osterode wiedersehen“, resümierte Augat.

Die offizielle Unterzeichnung der Partnerschaftsverträge war im Jahr 1963. Über diese Brücke dieser Freundschaft sind mittlerweile tausende von Schülerinnen und Schülern, Sportler, Chöre und „einfache Bürger“ gegangen und haben die jeweilige Partnerstadt und ihre Menschen näher kennen lernen können.

Obwohl die Sprache immer wieder eine gewisse Barriere darstellt, entstanden interessante Begegnungen, Freundschaften, und sogar eine Ehe zwischen Osterode und Armentières hat die Partnerschaft hervorgebracht. Auch zwischen den politisch Verantwortlichen hat in den über drei Jahrzehnten die Kontaktfreudigkeit und Freundschaft gehalten, auch bei wechselnden Mehrheiten.