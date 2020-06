Bei dem Unfall in der Dörgestraße entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro (Symbol).

Osterode. Wegen eines Radfahrers, der die Dörgestraße in Osterode überquerte, musste ein Fahrschulauto stark bremsen. Ein Wagen fuhr auf.

Fahrlehrer bei Auffahrunfall in Osterode verletzt

Verletzt wurde ein Fahrlehrer bei einem Unfall auf der Dörgestraße in Osterode am Dienstag. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach kam es während einer Ausbildungsfahrt gegen 15.50 Uhr zu dem Unfall: Ein Fahrschüler aus Clausthal-Zellerfeld befuhr mit dem Fahrschulwagen in Osterode die Dörgestraße Richtung Stadthalle. Als ein Radfahrer die Straße überquerte, musste der Geschädigte sein Fahrzeug abbremsen, ein nachfolgender 61-Jähriger aus Osterode reagierte zu spät. Beim Aufprall wurde der Fahrlehrer verletzt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt laut Angaben der Polizei etwa 2.000 Euro.