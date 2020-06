Tarnname „Tanne“ – neue Einblicke in Harzer Rüstungsaltlasten

Am östlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld befinden sich die eingezäunten Ruinen des Werks Tanne. Seine Abwasserleitung erstreckt sich bis nach Osterode am Harz, und die Umweltgifte belasten bis heute das Grundwasser (wir berichteten). Das Werk gehört gemeinsam mit den Schwesterwerken im Bergland Oberhessens (Stadtallendorf, Werk Allendorf, und Hessisch Lichtenau, Werk Hirschhagen) sowie an der Elbe (Werke Elsnig bei Torgau und Krümmel bei Hamburg) zu den größten TNT-Produktionsstätten NS-Deutschlands.

Diesem Thema hat sich unter anderem Friedhard Knolle in der Neuerscheinung „Tarnname „Tanne“ – eine Harzer Rüstungsaltlast in Clausthal-Zellerfeld und Osterode am Harz. – Spuren Harzer Zeitgeschichte 7“, erschienen im Papierflieger Verlag GmbH Clausthal-Zellerfeld, gewidmet.

„Nachdem das Werk und seine Folgen lange verschwiegen und heruntergespielt wurden, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Nachfrage nach Publikationen zu diesem Thema einmal so stark sein würde“, erläutert Knolle die Hintergründe der Publikation.

Nach ersten kleineren Veröffentlichungen in regionalen Magazinen erschien 1993 ein grundlegender Beitrag im Band „Rüstungsindustrie in Südniedersachsen während der NS-Zeit“, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatfreunde e.V. als Band 9 ihrer Schriftenreihe. Die Nachfrage war so groß, dass später ein Sonderdruck des Beitrags erschien.

Als der vergriffen war, gab der Verlag Papierflieger eine wesentlich erweiterte Fassung in drei Auflagen 1998, 1999 und 2004 als Buch heraus. Auch die sind längst vergriffen. Knolle: „Zwar findet sich zwischenzeitlich viel Information zum Werk Tanne im Internet und an verstreuten Stellen in der Literatur sowie in einer Fülle von nichtöffentlichen Gutachten, aber dennoch, und vielleicht gerade daher, besteht weiterhin die Nachfrage nach einer fundierten Zusammenfassung der wesentlichen Fakten in einem Text.“

Im Jahr 1998 war der heutige Verein Spurensuche Harzregion e.V. gegründet worden – in ihm sind einige der Autoren aktiv und daher wurde die aktualisierte Neubearbeitung des Textes in dessen Schriftenreihe „Spuren Harzer Zeitgeschichte“ herausgegeben. Die Publikation befasst sich mit dem früh geplanten neuerlichen Weltkrieg, der Standortwahl und Aufbau des Werks Tanne, Arbeitskräften für den Werksaufbau, der Geheimhaltung, dem Produktionsbeginn am 1. April 1939, der Sprengstoffabfüllung, Sprengstoffaufbereitung in der Tonsil-Anlage, der Energie- und Wasserversorgung, dem Abwasserproblem, der Abwasserversenkung in den Osteröder Zechsteinkarst, der Explosion am 6. Juni 1940, dem Bombenangriff am 7. Oktober 1944, den Arbeitssklaven der Dynamit Nobel AG, Gesundheitliche Folgen für die Belegschaft und der Einnahme durch die Alliierten und Entmilitarisierung. Aber auch auf die Geschichte und spätere Karrieren der Werksleitung, der Nachkriegsnutzung und die heutigen Umweltschäden, die gesundheitlichen Auswirkungen auf Anlieger wird eingegangen ergänzt durch zwei Berichte von betroffenen Anliegern zu ihrem Gesundheitszustand.

Ein Dank und eine Auswahlbibliographie schließen den reich illustrierten Band ab, der, so Friedhart Knolle, ein Muss in jeder Harzbibliothek ist, weil sich allzu viele Autoren allzulange um dieses wichtige aber sensible Thema herumgedrückt hätten.

Info: Das Buch

Die Neuerscheinung: Tarnname „Tanne“ – eine Harzer Rüstungsaltlast in Clausthal-Zellerfeld und Osterode am Harz. – Spuren Harzer Zeitgeschichte 7. Erschienen ist das Buch im Papierflieger Verlag GmbH, Clausthal-Zellerfeld und ist zu erhalten unter der ISBN 978-3-86948-696-3. Der Preis für die Neuerscheinung zur Harzer Geschichte liegt bei zehn Euro.