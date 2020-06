Osteroder Stadtverwaltung ist jetzt bei Facebook und Twitter

Die Corona-Krise hat es deutlich gemacht: Kommunikation ist wichtig. Deshalb ist die Osteroder Stadtverwaltung ab sofort auch bei Facebook und Twitter anzutreffen.

Durch den eigenen Facebook- und Twitter-Auftritt der Stadtverwaltung sollen sich die Bürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten noch schneller und noch direkter über wichtige Themen rund um die Stadt Osterode informieren können. „Die sozialen Medien sind längst mehr als eine Plattform nur zum Plaudern: Viele Nutzer informieren sich dort, organisieren sich in themenrelevanten Gruppen und verbinden sich zum schnelleren Austausch von Informationen mit Anderen, informiert die Verwaltung.

Gezielte Informationen

Um diesen Bedarf an gezielten Informationen noch bürgerorientierter, barrierefreier und schneller bedienen zu können, ist die Stadtverwaltung Osterode am Harz ab sofort bei Facebook unter www.facebook.com/stadtosterodeamharz und bei Twitter unter www.twitter.com/stadt_osterode zu finden. Bürgermeister Jens Augat dazu: „So machen wir das Verwaltungshandeln noch transparenter und bieten eine weitere, moderne Form der Kommunikation an, um eine größere Zielgruppe erreichen und informieren zu können.“

Auch bei größeren Ereignissen im Stadtgebiet kann der städtische Facebook-Auftritt als weiterer wichtiger Kommunikationskanal genutzt werden, um Bürgerinnen und Bürger in Verbindung mit der klassischen Pressearbeit sowie dem städtischen Internetangebot schnellstmöglich zu informieren.

Öffentlich abrufbar

Um diese Inhalte allgemein zugänglich zu machen, ist der Facebook-Auftritt öffentlich abrufbar, also auch ohne eigenes Benutzerkonto bei Facebook. Es gibt die Möglichkeit, die Veröffentlichungen der Stadtverwaltung zu kommentieren oder eine Nachricht an das Rathaus zu senden.

„Der städtische Facebook-Auftritt ist allerdings keine Bürgerbeteiligungsplattform oder ein Ersatz für den Bürgerservice im Osteroder Rathaus, sondern eine Informationsseite mit zusätzlichen interaktiven Funktionen“, betont Bürgermeister Jens Augat und verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den gültigen Verhaltenskodex der Verwaltung für den Facebook-Auftritt.

