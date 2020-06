Unfall in Osterode: Fahrer rettet sich mit Sprung vom Moped

Mit einem Sprung von seinem Moped hat sich am Samstagvormittag ein 47-Jähriger vor einer Kollision mit einem Pkw gerettet. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach wollte ein 80-Jähriger in der Scheerenberger Straße in Osterode vom rechten Fahrbahnrand nach links auf einen Parkplatz fahren und scherte kurz vor dem 47-Jährigen aus. Laut Polizei habe der 80-Jährige dabei die Entfernung des von hinten nahenden Mopedfahrers unterschätzt, so dass dieser nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und kurz vor dem Aufprall von seinem Moped sprang. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro, heißt es dazu vonseiten der Polizei.