Vollbremsung: Gaststättenbesucher wirft Bierkrug vor Auto

Osterode. Die Polizei in Osterode berichtet von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Wie der Polizei Osterode jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 31. Mai in Osterode in der Scheerenberger Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Als eine 22 Jahre alte Frau demnach gegen 2.30 Uhr mit ihrem Auto die Gaststätte am Kreisel Johannistorbrücke passierte, warf ein unbekannter Gast einen Bierkrug in ihre Richtung. Der Krug landete vor dem Fahrzeug. Vor Schreck vollzog die Frau eine Vollbremsung und fuhr durch die Scherben.

Zunächst wurden keine Schäden an dem Fahrzeug festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.