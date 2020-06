Ferienpassverkauf startet Montag

Trotz der Corona-Pandemie bietet die Stadtjugendpflege auch in diesem Jahr wieder einen Ferienpass für die Zeit der Sommerferien an (wir berichteten). Der Verkauf beginnt am 8. Juni.

Ferienpässe können in den Kindergärten Lasfelde, Kreuzkirche, Zum guten Hirten, Dorste, Freiheit, Schützenpark und in den Grundschulen Jacobitor, Lasfelde sowie Röddenberg erworben werden. Auch in der Realschule Röddenberg, der Hauptschule Neustädter Tor, im TRG und in der Wartberg-schule werden Ferienpässe verkauft. Natürlich gibt es Ferienpässe auch in der Tourist-Information, dem Bürgerbüro (Rathaus), im Jugendbüro Rückenwind und natürlich bei der Stadtjugendpflege (Haus der Jugend) selbst.

Ferienpass online

Wie die Stadt informiert, gibt es ab diesem Jahr einige Neuerungen beim Verkauf und der Bezahlung der Teilnahmebeiträge. So ist es von heute an erstmals möglich, den Ferienpass online auf der Internetseite der Stadtjugendpflege zu bestellen. Dieser wird dann zuzüglich Portokosten direkt nach Hause geschickt. Bezahlt wird, auch das ist neu in diesem Jahr, mit einem der angebotenen Online-Bezahlverfahren. Beim Abrufen der erhaltenen Veranstaltungen auf der Ferienpass-Webseite kommt man wieder über einen Link zu den verschiedenen Bezahlmöglichkeiten.

Die Stadtjugendpflege bittet darum, diese Möglichkeiten zu nutzen, um Kontakte zu minimieren. Natürlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch, per Mail oder bei Bedarf auch persönlich für Kinder, Jugendliche und Eltern da. In der Zeit vom 9. bis 25. Juni informiert die Stadtjugendpflege immer dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr an ihrem Stand auf dem Kornmarkt. Aufgrund der besonderen Umstände wird der Ferienpass in diesem Jahr zum Preis von einem Euro verkauft und erscheint etwas später als geplant. Die Anmeldefrist ist in diesem Jahr deutlich kürzer und endet am 17. Juni.

Die Jugendpflege empfiehlt, schnell einen Ferienpass zu kaufen und die Wunschliste entweder auf der Internetseite zu erstellen oder bei der Stadtjugendpflege abzugeben. Weitere Termine zum Verkauf des Ferienpasses: 24. Juni Veröffentlichung der erhaltenen Veranstaltungen, 29. Juni - 3. Juli Bezahlung der Teilnehmerbeiträge, 2. Juli Fristende für Überweisung oder Online-Bezahlung, 13. Juli Freie Restplätze können gebucht werden.

Für Kinder, die an den Ferienpassveranstaltungen teilnehmen möchten und deren Eltern nur über ein geringes Einkommen verfügen oder Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten, gibt es die Möglichkeit, eine Ermäßigung auf die Teilnehmerbeiträge zu beantragen. Für die Veranstaltungen des Ferienpasses bittet die Stadtjugendpflege schon jetzt um Verständnis, wenn aufgrund der corona-bedingten Einschränkungen mal etwas nicht so läuft wie gewohnt. „In diesem Jahr ein Ferienpass-Programm zusammenzustellen und durchzuführen, stellt uns und die Anbieter der verschiedenen Veranstaltungen vor große Herausforderungen. Trotzdem haben alle Veranstalterinnen und Veranstalter, die im Heft vertreten sind, versucht, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen“, teilt die Stadtjugendpflege mit.

Planungen angepasst

Die Planungen, die bereits Anfang des Jahres begonnen haben, müssen immer wieder überprüft und der aktuellen Situation angepasst werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass bei einigen Angeboten vor, während oder nach der Anmeldung noch Änderungen vorgenommen werden müssen, wie Verringerungen der Teilnehmerzahlen, um den geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu entsprechen. Sollten Veranstaltungen aufgrund von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht durchführbar sein, kann es zu kurzfristigen Absagen kommen. Alle größeren Veranstaltungen, wie das Eröffnungsfest oder den Kinderflohmarkt fallen in diesem Jahr aus. Auch in diesem Jahr ist der freie Eintritt ins ALOHA, dank der erneuten Kooperation mit der KKT Frölich Bestandteil des Ferienpasses. Der freie Eintritt kann allerdings auch hier nur dann gewährt werden, wenn das Bad seine Tore wieder öffnen kann. Busfahrten gehören in diesem Jahr nicht zum Programm. Die Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH hat in den vergangenen Jahren diese Fahrten mit einem großzügigen Betrag unterstützt, um die Teilnehmerbeiträge auf einem moderaten Niveau halten zu können. In diesem Jahr unterstützt das Unternehmen einige ausgewählte Veranstaltungen, wie den Bauspielplatz oder das Drehen eines Trickfilms, die relativ hohe Kosten haben, um die Angebote für jede und jeden erschwinglich zu machen.

Weitere Informationen gibt es ab dem 8. Juni auf der Ferienpass-Internetseite: www.ferienpass.osterode.de.