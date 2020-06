Corona aktuell: Weitere 20 Personen im Kreis Göttingen erkrankt

Mitarbeiter stehen in Schutzanzügen in einem Testraum für Abstriche.

Aktuell sind 182 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Coronavirus erkrankt, 20 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt um 22 auf 978; davon sind 274 in der Stadt Göttingen gemeldet, 704 im weiteren Kreisgebiet. Aktuell sind 719 Personen wieder von der Infektion genesen, 77 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben. Das meldet die Kreisverwaltung.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen im Altkreis Osterode: Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte und aktuell 4 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 83/4, Stadt Bad Sachsa 76/3, Samtgemeinde Hattorf 43/4, Stadt Herzberg 207/9, Stadt Osterode 98/9 sowie Gemeinde Walkenried 4/0.

Weitere Themen heute

Corona-Ausbruch Göttingen: Hunderte Kinder müssen in Quarantäne

Corona-Verstoß: Polizeistreife erwischt Gruppe in Herzberg

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort