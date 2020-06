Nach einem Wasserschaden musste die Tagespflege des ASB in Barbis nach Herzberg umziehen.

ASB-Tagespflegen öffnen am Montag wieder

Nachdem das Niedersächsische Sozialministerium grünes Licht für die Wiederöffnung der Tagespflegen gegeben hat, werden auch beim ASB-Kreisverband Northeim/Osterode die Einrichtungen entsprechend der Vorgaben wieder geöffnet. Darüber informieren die Verantwortlichen des Kreisverbandes in einer Mitteilung. Demnach geht es in Osterode und Bovenden bereits am kommenden Montag, 8. Juni, wieder los.

„Wir freuen uns darauf, unsere Gäste gesund wieder zu sehen“, sagt Cornelia Wesling, Fachbereichsleiterin Tagespflegen im ASB-Kreisverband Northeim/Osterode. Entsprechend der Vorgaben des Niedersächsischen Sozialministeriums dürfen alle Tagespflegen nur mit einer maximalen Belegung von 50 Prozent und unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel das Desinfizieren der Hände nach jedem Kontakt mit einem Tagesgast, den Betrieb wieder aufnehmen.

Einzig die ASB-Tagespflege in Barbis wird erst Ende Juni ihre Türen wieder öffnen können. Grund ist die andauernde Behebung der Baumängel, die 2019 zu einem Wasserschaden und einem vorübergehenden Umzug der Tagespflege nach Herzberg führten (wir berichteten). Die Verantwortlichen der Baufirmen seien jedoch zuversichtlich, dass ab dem 22. Juni auch die Tagespflege in Barbis wieder geöffnet werden kann, heißt es vonseiten des ASB-Kreisverbandes.

Die Mitarbeiter seien froh, jetzt wieder zum Alltag zurückkehren zu können. Der ASB erinnert zudem an die Angehörigen, die in den vergangenen Wochen durch die zusätzliche Pflege und Betreuung vor besondere Herausforderungen gestellt waren. „Die Gespräche mit Besuchern und Angehörigen während der Corona-Schließungen haben gezeigt, wie wichtig die sozialen Kontakte einerseits, andererseits aber auch die Entlastung der Angehörigen durch die Tagespflegen sind“, sagt Wesling.