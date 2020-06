Wenn der Rasenmäher dröhnt

Die Sommerzeit ist da und damit auch das sonnige und warme Wetter. Was gibt es Schöneres, als sich jetzt im heimischen Garten zu vergnügen und ihn in Schuss zu bringen oder mal wieder richtig im Freien zu feiern. Doch aufgepasst: Es gibt auch die Nachbarn, und die wollen nicht unbedingt teilhaben am Geschehen, wenn es zur Unzeit zu laut wird.

Auch die Osteroder Bürgerinnen und Bürger zieht es vermehrt nach draußen, um Ruhe und Entspannung zu suchen, aber natürlich auch, um jede Menge Gartenarbeit zu erledigen. Diese ist häufig mit einer Lärmbelastung verbunden, die andere Menschen wiederum in ihrer Ruhe stören kann. „Deshalb regelt die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Osterode am Harz, wann ruhestörender Lärm nicht gestattet ist“, erklärt aus gegebenem Anlass die Stadtverwaltung. Mittagsruhe ist laut Stadt von 13 bis 15 Uhr und die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr.

Dass Sonn- und Feiertage ganztägig als Ruhezeit gelten, verstehe sich letztlich von selbst. Während der genannten Zeiten sind alle Tätigkeiten verboten, die die Ruhe unbeteiligter Dritter stören. Das heißt, während dieser Zeiten ist in bewohnten Gebieten der Betrieb von motorbetriebenen Gartengeräte nicht gestattet.

Laute Gartengeräte tabu

Rasenmäher, Kettensägen, elektrische Heckenscheren und Vertikutierer sind an Sonn- und Feiertagen also tabu, andere Geräte wie Grastrimmer, Graskantenschneider und Freischneider dürfen in Wohngebieten werktags nur zwischen 9 und 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr benutzt werden. Auflagen gibt es auch für alle anderen lauten Geräuschquellen. Um es mit Wilhelm Busch zu sagen:„Musik wird oft nicht schön gefunden, weil stets mit Geräusch verbunden“. Zwar verbieten weder Lärmschutzverordnungen noch das Bürgerliche Gesetzbuch mehrmals im Jahr, Feste im Garten zu feiern. Gartenfeste gehören auch in Wohngebieten zur üblichen Geselligkeit und müssen deshalb in gewissen Grenzen von den anderen Nachbarn toleriert werden.

Gebot ist Rücksichtnahme

Das Gebot der Rücksichtnahme ist aber durch den feiernden Nachbarn insbesondere dann zu beachten wenn beispielsweise alte und kranke Menschen in der Nachbarschaft wohnen oder aber der örtliche Bereich sehr eng bebaut ist.

Nach 22 Uhr muss der Gastgeber dafür sorgen, dass die Nachtruhe eingehalten wird. Musikgeräusche, egal ob durch Gesang, Radio oder Fernsehgeräte, dürfen nur so laut sein, dass sie nicht in benachbarten Wohnungen stören. Es muss die so genannte Zimmerlautstärke eingehalten werden. Dieses Thema regulieren derzeit zwar die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, wird aber mit weiteren zu erwartenden Lockerungen der Auflagen wieder in den Vordergrund rücken.

„Dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu Folge, sollte jeder für sich auf die Einhaltung der Ruhezeiten achten“, bittet die Stadtverwaltung.

Wird ein Verstoß gegen die Ruhezeiten angezeigt und durch Zeugenaussagen bestätigt, kann gegen den Störer ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro erlassen werden.