100 Personen in Stadt und Landkreis am Corona-Virus erkrankt

Aktuell sind 100 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Coronavirus erkrankt, 17 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt auf 878; davon sind 200 in der Stadt Göttingen gemeldet, 678 im weiteren Kreisgebiet. 703 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 75 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg (83 / 4)

Stadt Bad Sachsa (76 / 4)

Flecken Bovenden (8 / 3)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (25 / 1)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (23 / 7)

Gemeinde Gleichen (7 / 1)

Stadt Göttingen (200 / 39)

Stadt Hann. Münden (16 / 0)

Samtgemeinde Hattorf (43 / 4)

Stadt Herzberg (207 / 10)

Stadt Osterode (97 / 12)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 2)

Gemeinde Rosdorf (15 / 6)

Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)