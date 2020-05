Wehr aus Dorste bekommt neue Kleidung

Die Freiwillige Feuerwehr Dorste wollte an einem Festwochenende im Mai 2020 auf ihre 125-jährige Geschichte zurück blicken und der dazugehörige Musikzug seinen 85. Geburtstag feiern. Dieses Doppeljubiläumsfest fiel allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Das Kommando hatte das Jubiläum zum Anlass genommen, alle Kameraden, von der Jugendfeuerwehr über die Einsatzabteilung bis hin zum Musikzug und der Altersabteilung, mit Poloshirts neu einzukleiden. Wie der Zufall es wollte, kamen genau 112 Kleidungsstücke zusammen. Außerdem wurde mit Martin Otto (Inhaber der Firma „REMO - Rettungstechnik“ in Dorste) ein Sponsor gefunden. Die Freiwillige Feuerwehr Dorste bedankt sich bei ihm und hofft, dass die offizielle Übergabe in absehbarer Zeit erfolgen kann.

