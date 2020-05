Kein Picknick und kein Grillen: „Corona ist nicht vorbei“

Die Stadt Osterode am Harz bittet um Einhaltung der Kontaktbeschränkungen: „Corona ist nicht vorbei. Wir sind mitten drin bei der Bekämpfung dieses Virus. Daher muss auch an Himmelfahrt und natürlich auch bei gutem Wetter die aktuellen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Das gilt vor allem für den Mindestabstand von 1,5 m und die Bildung von Gruppen“, erklärte Bürgermeister Jens Augat.

Erfahrungsgemäß sind Himmelfahrt viele Menschen in der Natur unterwegs, Familien und Freunde feiern gemeinsam in fröhlicher Runde, Vereine ziehen mit dem Bollerwagen umher und genießen das Beisammensein. Aber diesmal ist alles anders.

An Regeln halten, sonst droht Bußgeld

„Picknick und Grillen sind in freier Natur weiterhin nicht erlaubt. Wanderungen mit Angehörigen zweier verschiedener Hausstände sind zulässig. Aber Gruppenbildungen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten nicht. Verhalten Sie sich bitte so, dass weder Sie sich, noch andere gefährden. Denken Sie auch daran, dass die Gesundheitsbehörden und auch die Polizei an diesem Tag genauer hinschauen müssen“, so Augat weiter.

Bei Verstößen gegen die bestehenden Corona-Regeln drohen, auch darauf weist der Verwaltungschef hin, empfindliche Bußgelder. So kann ein Verstoß gegen das Abstandsgebot mit bis zu 150 Euro Bußgeld oder die Bildung von Gruppen mit einem Bußgeld bis zu 400 Euro pro Person geahndet werden.

Daher sein dringender Appell: „Halten Sie sich an die Regeln und feiern Sie Himmelfahrt fröhlich, aber vorsichtig und mit dem entsprechenden Abstand. So bleiben Sie und wir alle gesund.“

