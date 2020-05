Bewohner in Pflegeheimen dürfen wieder Besuch bekommen

Eine Bewohnerin im AWO-Altenzentrum in Heinsberg wird von ihrem Sohn in Schutzkleidung besucht. Auch bei uns können Heimbewohner teilweise wieder Besuch erhalten.

Seit Anfang der Woche können Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen unter bestimmten Auflagen wieder Besuch von Angehörigen erhalten: Gemäß der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus können Ausnahmen vom Besuchsverbot zugelassen werden, wenn seitens der Einrichtung ein Hygienekonzept zum Schutz der Bewohner vorliegt, das vom örtlich zuständigen Gesundheitsamt zugelassen wurde. Das Gesundheitsministerium kündigt in diesem Zusammenhang außerdem an, dass „in Kürze (...) Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen ein Recht auf wiederkehrende Besuche von einer ausgewählten Person haben (werden), sofern es keine nachgewiesenen Covid-19-Fälle in ihrer Einrichtung gibt. Die Einrichtungen sind aufgefordert, schon jetzt mit der Erstellung eines Hygienekonzepts für diese Besuche zu beginnen, damit nach Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung diese Besuche schnell ermöglicht werden können. Das Hygienekonzept muss sicherstellen, dass das Infektionsrisiko für die Bewohnerinnen und Bewohner bei den Besuchen so gering wie möglich gehalten wird.“

Besuchskonzepte vorgelegt Einige Alten- und Pflegeheime im Altkreis Osterode haben bereits vom Göttinger Gesundheitsamt genehmigte Besuchskonzepte, wie unsere Zeitung auf Nachfrage erfahren hat, etwa die Villa Juesheide in Herzberg oder das Alten- und Pflegeheim Charlottenhof in Badenhausen. Andere Einrichtungen haben ihre Besuchskonzepte dem Gesundheitsamt zur Prüfung vorgelegt und warten auf die Genehmigung, zum Beispiel Stiemerling in Hattorf oder St. Jacobi in Osterode. Die Heimleiterin im Alten- und Pflegeheim Charlottenhof, Ute Reinhardt, erläutert, dass für Besuche ein eigener Raum zur Verfügung steht, der vom Heim und vom Hof aus begehbar ist, sodass Besucher nur diesen Raum betreten. Drinnen sind durchsichtige Plexiglaswände zum Schutz vor Ansteckung installiert, durch die Bewohner und ihre Angehörigen einander aber zumindest einmal sehen können. „Wir haben Glück, dass wir die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung haben“, meint Reinhardt. Nach jedem Besucher wird der Raum desinfiziert. Um den Ablauf gewährleisten zu können, dass nicht mehr als ein Besucher auf einmal kommt, werden zuvor telefonisch Termine vergeben und Listen der Besucher geführt, um, sollte es dazu kommen, Infektionswege nachvollziehen zu können. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort Wie der Sprecher der Stadt Göttingen, Dominik Kimyon, für das Gesundheitsamt auf unsere Nachfrage mitteilt, seien dem Gesundheitsamt inzwischen zahlreiche Konzepte vorgelegt worden, die bislang alle bestätigt wurden. Das bislang geltende allgemeine Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen besteht aber grundsätzlich weiter.