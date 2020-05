Fahrlehrer: „Im Auto riecht es wie im Krankenhaus“

Erste Theoriestunden hatte Fahrlehrer Michael Ernst schon diese Woche gegeben, am 13. Mai startete in Niedersachsen der Prüfbetrieb für die theoretische Führerscheinprüfung. Doch Hoffen auf eine weitgehende Öffnung der Fahrschulen war zunächst weiter angesagt. Seit Mitte März ruhte der Fahrerlaubnis-Prüfbetrieb beim TÜV NORD Mobilität genauso wie die Fahrausbildung in den Fahrschulen. Jetzt ist die Durststrecke durchmessen, ab dem 18. Mai finden in Niedersachsen auch wieder praktische Fahrerlaubnisprüfungen statt.

„Endlich“, ist Michael Ernst, Betreiber einer Fahrschule in Osterode und Vorsitzender der Verkehrswacht Osterode/Bad Grund, erleichtert, dass das Kerngeschäft, die B-Prüfungen für Pkw, wieder möglich sind. „Es war schon eine harte Zeit, so ganz untätig sein zu müssen, aber auch für die Fahrschüler, die jetzt einigen Nachholbedarf haben“, erläutert er. Klar: Jetzt muss Fahrpraxis her, manches ist vergessen und ist dringend aufzufrischen.

Auf der Grundlage der aktuellen niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und nach dem Abschluss verschiedener Vorbereitungsarbeiten kann der Prüfbetrieb also wieder anlaufen. Allerdings müssen bei der Prüfung im Fahrzeug besondere Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. „Wir sind da gut vorbereitet“, spricht Ernst wohl für alle Berufskollegen. Mundschutz ist im Unterrichtsraum und im Auto Pflicht, Desinfektionsmittel sind ständige Begleiter, die Fahrzeuge werden nach jeder Fahrt gereinigt: „In meinem Auto riecht es wie in einem Krankenhaus“, so der Fahrlehrer, aber man habe sich an die Maßnahmen schon gewöhnt. Bei den Übungsfahrten dürfen keine weiteren Fahrschüler dabei sein, nur Fahrlehrer und Schüler, außer bei den Prüfungsfahrten, denn dann ist folglich auch der im Wagen, der die Prüfungen abnimmt. Die Fahrschüler selbst, so Ernst, zeigten sich äußerst diszipliniert.

Dabei ist der Mund-Nase-Schutz obligatorisch. Die Kommunikation im Prüfungsfahrzeug sollte auf das notwendigste Maß beschränkt werden. Alle Tätigkeiten und Prüfungsteile, die nicht unmittelbar der Fahrzeit zuzuordnen sind, wie Identitätskontrolle, Abfahr- und Sicherheitskontrolle sowie die Ergebnisbesprechung sollen grundsätzlich außerhalb des Prüfungsfahrzeuges unter Wahrung des notwendigen Abstands erfolgen. Die Fahrschulen sind angehalten, die Sauberkeit und Hygiene in den eingesetzten Prüfungsfahrzeugen sicherzustellen.

Wolfhardt Werner, der Leiter der Fahrerlaubnis-Kompetenz bei TÜV NORD, erläutert: „Die Beachtung der jeweils aktuellen Empfehlungen zur Gesunderhaltung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gilt für alle Beteiligten als Voraussetzung für die Prüfungsdurchführung. In enger Abstimmung mit den Fahrschulen und ihren Verbänden wollen wir einen möglichst reibungslosen Wiedereinstieg in den Prüfungsbetrieb ermöglichen und dem zu erwartenden erhöhten Prüfungsaufkommen unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen gerecht werden.“ Als hilfreich erweise sich in dieser Situation auch der digitale TÜV NORD F@hrschulservice, mit dem der automatisierte Datenaustausch zwischen Fahrschule, TÜV NORD-Führerscheinbüro und den Prüfern sichergestellt wird.

Der TÜV führt pro Jahr etwa 450.000 Fahrerlaubnisprüfungen im Zuständigkeitsbereich durch. Sukzessive laufen jetzt in den einzelnen Bundesländern in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden diese Prüfungen wieder an. Ziel ist es, sicher und schnell zu einem angemessenem und normalen Prüfablauf zurückzukehren.

Wer derzeit ein Fahrtraining absolvieren will, für den sieht es schlecht aus: „Das Fahrsicherheitstraining wird bundesweit nicht angeboten“, bedauert der Verkehrswachtvorsitzende. Für Ernst ist in dieser Hinsicht die Saison für dieses Jahr schon gelaufen.

Zu den erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen ist für die Präsentation im Internet ein entsprechendes Video vorbereitet worden, das über https://youtu.be/6Ec0gHrOZzg auf Youtube aufgerufen werden kann.

