Osterode. Die Wiederaufnahme der Schülerbeförderung im Gebiet des Verkehrsverbundes Südniedersachsen geht gut voran. Was Fahrgäste beachten müssen.

In Bus und Bahn gilt: Maskenpflicht und Abstand halten

Der Bus- und Bahnverkehr im Gebiet des Verkehrsverbundes Südniedersachsen (VSN) ist nach der schrittweisen Erleichterung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und mit dem stufenweisen Start des Schulbetriebes wieder angelaufen und wurde dem regulären Betrieb nach dem Fahrplan „an Schultagen“ angepasst.

Mit der schrittweisen Rückkehr zum gewohnten täglichen Leben werden wieder mehr Fahrgäste und vor allem Schülerinnen und Schüler in den Bussen und Bahnen im VSN erwartet. „Es wird darauf geachtet, dass in den Bussen nur 50 Prozent der Sitzplätze ausgelastet sind, um die Abstandsregeln von 1,50 Metern einhalten zu können“, erläutert Ute Reuter-Tonn, zuständig für das Marketing. Die Kunden im Erledigungs- und Freizeitverkehr (Besorgungen, Einkaufen und anderes) werden gebeten, die Busse außerhalb der Zeiten des Schüler- und Berufsverkehrs (nicht vor 8 Uhr, zwischen 12 bis 14 sowie 16 bis 18 Uhr) zu nutzen, damit die beschränkten Kapazitäten für die Beförderungen zur Verfügung stehen.

Aufgrund der Platzverhältnisse in den Fahrzeugen sei absehbar, dass in der Praxis ein 1,5-Meter-Mindestabstand künftig nicht immer eingehalten werden könne. Die Corona-Verordnung des Landes schreibt diesen in Zügen, Bussen, Taxis und Mietwagen nur soweit möglich vor. Wichtig sei, sich bei der Platzwahl gut zu verteilen, die Hygieneregeln zu beachten und einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Ute Reuter-Tonn: „Die Busse im Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen werden sukzessive mit Fahrerschutzscheiben ausgestattet. Das Thema Infektionsschutz wurde mit Beginn der Pandemie sehr ernst genommen.“

Die Verkehrsunternehmen im VSN-Gebiet hatten bei allen Bussen den Vordereinstieg gesperrt und den Fahrkartenverkauf in den Bussen eingestellt. Bei Fahrzeugen, die bereits mit der Schutzvorrichtung ausgestattet sind, wurde oder wird der Vordereinstieg nach Anbringung wieder geöffnet mit Ausnahme der GöVB. Hier wird zuerst ein Teil der Busse umgerüstet. Fahrkarten können ab diesem Zeitpunkt wieder in den Bussen gekauft werden. Sollte ein Kauf oder eine Entwertung im Fahrzeug noch nicht möglich sein, bittet der VSN seine Fahrgäste, den Fahrschein schnellstmöglich aufgrund der bestehenden Fahrscheinpflicht nachzulösen oder Mehrfahrtenkarten selbst zu entwerten.

Des Weiteren bietet der VSN bis zur Öffnung aller Vordereinstiege Fahrgästen an, ihre Fahrkarten per E-Mail zu bestellen (mehr dazu unter www.vsninfo.de). Bei der GöVB gilt die Fahrscheinpflicht bereits bei Betreten der Busse. Eine Entwertung ist im Bus möglich. Im VSN-Servicecenter können die Fahrscheine ab Montag, den 18. Mai wieder zu den regulären Öffnungszeiten (Mo. bis Fr. 7 bis 17 Uhr) erworben werden. Für die Fahrgäste ist das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske bei der Nutzung von Bussen und Bahnen verpflichtend. Fahrer und Fahrerinnen sind nicht dazu verpflichtet.

