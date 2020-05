Hund Luke bereichert bald den Schulalltag in Osterode

Die Schülerinnen und Schüler, welche nach den Sommerferien die fünfte Klasse der Hauptschule Neustädter Tor in Osterode besuchen werden, dürfen sich über eine ganz besondere Premiere freuen. Sie heißt „Luke, ist ein schwarzer Flat Coated Retriever, gehört der Schulleiterin Stefanie Henkel, und ist ein Schulhund (in Ausbildung).

Wer ist nun „Luke“, der seinen ersten „Schultag“ bereits als Welpe in den Osterferien 2018 hatte? Laut Schulleiterin und Frauchen Stefanie Henkel, habe er schon im Alter von neun Wochen kaum abwarten können, die Hauptschule zu „erstürmen“. Seitdem ist er fast jeden jeden Tag dabei und weiß vom ersten Tag an Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen zu faszinieren.

Hunde-AG

„Eine langsame Heranführung vom Hund an die Kinder und die Kinder an den Hund hat mir gezeigt, dass Luke das Potential zum richtigen Schulhund hat“, so Stefanie Henkel. Seitdem ist er „Auszubildender“, denn er durfte schon in die Hunde-AG reinschnuppern, die von der ehemaligen Schulsozialpädagogin Ruth Milewski mit ihren zwei Golden-Retriever- Damen geleitet wurde. Auch da war die Freude und Begeisterung bei den vier- und zweibeinigen Teilnehmern nicht zu übersehen.

Seit etwa einem Jahr liegt die Hunde-AG in den Händen der Schulleiterin Henkel. Dabei freut sich Stefanie Henkel sehr, dass der Rüde und den Kindern gerade das Mantrailing (Suche nach Menschen) große Freude bereitet. Damit stand fest, das Luke und sein Frauchen, die Schulhundausbildung an der Hunde-Uni Goslar zu besuchen. Dort wird der vierbeinige Schüler erst einmal in halbes Jahr zum Besuchshund ausgebildet, um dann nach einem weiteren halben Jahr die Prüfung zum Schulhund ablegen zu können. Stefanie Henkel ist selbstredend immer dabei. Sie muss sich außerdem viel Theoriewissen zu Rechtlichem, Hygiene und Lerntheorie bei Hunden aneignen, das in einer Abschlussklausur abgefragt wird. Dabei vergisst sie allerdings nicht, ein Konzept zum Einsatz von Luke im Unterricht der Hauptschule Neustädter Tor zu erarbeiten.

In jedem Fall ist sie sich sicher, dass beide die Abschlussprüfung schaffen werden. So kann nach den Sommerferien sein „Dienst“ in der Hauptschule Neustädter Tor in der fünften Klasse und in unterschiedlichsten Bereichen beginnen. So steht beispielsweise auf seinem „Stundenplan“, dass beim Aufstellen von Klassenregeln auch Hunderegeln bedacht werden. Der Hund, beziehungsweise das Thema „Haustiere“ wird im Biologieunterricht besprochen.

Bestätigung statt Bestrafung

Auch Verhalten von Tieren und wie das Lernen am besten gelingt, wird thematisiert. Genau das ist interessanterweise genau wie bei den Menschen: Am leichtesten und besten gelingt es durch die Bestätigung von Gutgemachtem, und ganz bestimmt nicht durch die Bestrafung von Fehlern!

Im Deutschunterricht kann man sich mit Hilfe des „Lukorys“ (ein Memoryspiel mit Lukefotos, auf denen er verschiedene Dinge tut) besser merken, was das Verb für ein Teil eines Satzes ist. Im Mathematikunterricht wird Luke Einmaleins-Aufgaben mit den Lernenden erwürfeln, oder auf würfelnde Weise festlegen, welche Aufgabe des Arbeitsplans zuerst erledigt werden soll.

Viele weitere Unterrichtseinsatzideen sind schon erarbeitet. In jedem Fall freuen sich „Luke“ und Stefanie Henkel sehr auf die neuen Wege im Unterricht, wann auch immer er wieder regulär beginnen wird.