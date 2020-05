Kindeswohlgefährdung: Erkennen, Wahrnehmen und Handeln

Für Fachkräfte, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, gibt es im professionellen Alltag Situationen, in denen Unsicherheit besteht, ob es sich bei beobachteten Anzeichen oder erhaltenen Hinweisen um eine Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen handelt. Oftmals ergibt sich ein weiterer Klärungsbedarf. Hierbei erhalten diese Unterstützung von den Kinderschutzfachkräften der Region Osterode am Harz.

Zur Klärung des Sachverhaltes, ob es sich um eine Kindeswohlgefährdung handelt, wird geraten, folgende Schritte einzuleiten: Zunächst sollte sich im eigenen Team über die Beobachtungen und Erkenntnisse beraten werden.

„Erörtern Sie anschließend Ihre Sorgen mit dem Kind (altersabhängig) oder Jugendlichen und den Eltern. Bieten Sie der Familie Hilfen an, sofern dies den Schutz des Kindes nicht gefährdet“, heißt es in einer Pressemittelung der Kinderschutzfachkräfte. Wenn diese Schritte nicht ausreichen und/oder man sich unsicher über den weiteren Verlauf ist, gibt es einen Anspruch auf eine fachliche Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (Kinderschutzfachkraft). Die Kinderschutzfachkräfte der Region Osterode am Harz beraten kostenlos und anonymisiert und unterstützen im weiteren Vorgehen. Hier können alle Fragen gestellt werden, die in diesem Zusammenhang bewegen.

Die Kinderschutzfachkräfte sind unter der zentralen Telefonnummer 0175/3445224 von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. „Wir vereinbaren zeitnah einen Beratungstermin mit Ihnen. Lassen Sie uns für das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Göttingen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Kinderschutz geht uns alle an“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung wird gebeten, die zentrale Nummer des Fachbereiches Jugend des Landkreises Göttingen unter Telefon 0551/5253737 zu kontaktieren. Außerhalb der Dienstzeiten, an Wochenenden und an Feiertagen kann der Rufbereitschaftsdienst über die Polizei unter 110 kontaktiert werden.