Südharzer vor Gericht wegen Drogen und Waffenbesitzes

Ein 27-jähriger Mann aus dem Altkreis Osterode muss sich wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Waffenbesitzes vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten sieben Straftaten vor. Unter anderem soll er zwischen Dezember 2017 und November 2019 größere Mengen Ecstasy-Tabletten erworben und gewinnbringend weiterverkauft haben. Zudem soll er in seiner Wohnung und auf dem Dachboden seines Elternhauses diverse Drogen verwahrt haben, die laut Anklage ebenfalls zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein sollen. Außerdem hätten sich in seiner Wohnung griffbereit mehrere Waffen befunden. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft (wir berichteten).

Die ersten angeklagten Taten liegen mehr als zwei Jahre zurück. Der 27-Jährige soll im Dezember 2017 und Januar 2018 insgesamt 1.500 Ecstasy-Tabletten erworben haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den größten Teil davon mit Gewinn weiterverkauft hat, rund 80 Tabletten seien für den Eigenkonsum bestimmt gewesen.

Außerdem habe er auf dem Dachboden seines Elternhauses rund 70 Gramm Marihuana gelagert, das ebenfalls für den Weiterverkauf bestimmt gewesen sei.

Verschiedene Waffen und synthetische Droge gefunden

Die Polizei hatte im vergangenen Jahr zweimal seine Wohnung durchsucht. Bei der ersten Durchsuchung im September entdeckten die Fahnder in einem Verbandskasten rund 22 Gramm Crystal Meth und 113 Ecstasy-Tabletten. In einer Tischplatte oberhalb des Verbandkastens habe sich zudem griffbereit ein Einhandmesser befunden, heißt es in der Anklage. Auf einer Kommode im Wohnzimmer sollen sich außerdem zwei Samurai-Schwerter befunden haben.

Bei einer weiteren Durchsuchung im November stießen die Fahnder erneut auf diverse synthetische Drogen. Der Anklage zufolge sollen sich in der Wohnung außerdem unter anderem ein Butterfly-Messer, mehrere Springmesser, ein Kendo-Kampfstock, zwei Armbrüste, ein Bogen mit 18 Pfeilen, ein Baseballschläger, ein Elektro-Schocker, eine Machete und drei Schreckschusswaffen befunden haben.

Angeklagter geständig, Waffen seien Sammelobjekte

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht weitgehend geständig und reuig. „Ich hab’ so viel Scheiße gemacht, mir alles verbaut“, sagte er. Hintergrund der Taten sei sein eigener Drogenkonsum gewesen. Er habe Drogen genommen, um Ärger und persönliche Probleme wie beispielsweise gescheiterte Beziehungen zu verdrängen. Die Drogen seien eine „Art Ausweg“ gewesen, den er heute jedoch nicht mehr nehmen wolle: „Ich will mit Drogen nie wieder was zu tun haben.“

Dass bei ihm so viele Waffen gefunden wurden, erklärte er damit, dass er ein leidenschaftlicher Sammler insbesondere von Taschenmessern sei. Die meisten dieser Gegenstände habe er von Freunden und Verwandten geschenkt bekommen. Der Angeklagte war im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren gegen zwei junge Männer aus dem Südharz ins Visier der Ermittler geraten.

Die Polizei hatte im Januar 2018 einen 27-Jährigen aus dem Südharz festgenommen, als dieser von einer Beschaffungsfahrt aus Berlin zurückkehrte (wir berichteten). Der 27-Jährige hatte im Kofferraum seines Autos unter anderem zehn Kilo Marihuana und mehrere Gramm Kokain liegen, die er kurz zuvor gemeinsam mit einem gleichaltrigen Jugendfreund erworben hatte. Die Fahnder stellten dann bei der Durchsuchung diverser Wohnungen und Garagen in Osterode und Bad Sachsa weitere größere Mengen an Marihuana, Haschisch, Kokain, Amphetaminen und Ecstasy sicher. Das Landgericht Göttingen verurteilte die beiden Freunde im September 2018 zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren beziehungsweise vier Jahren und acht Monaten und ordnete ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.