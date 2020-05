Oft genug war und ist in den Medien zu vernehmen, dass sich gerade in Krisenperioden die Schwächen eines Systems oder auch Staates offenbaren. Das gilt natürlich ebenso für Unternehmen, beispielsweise aus dem Versicherungssektor.

Diese Branchen, die besonders auf persönliche Kontakte bzw. Beratungen angewiesen sind, können Probleme bekommen, wenn - wie jetzt geschehen - über Wochen der unmittelbare Kundenkontakt sehr starken Beschränkungen unterliegt. Es ist daher gut eine Geschäftsphilosophie zu verfolgen, die neben der „analogen“ Kontaktmöglichkeit digitale Alternativen anzubieten hat.

Umstellung hat sich bewährt

„Schon von Anfang an, also seit 2016, betreiben wir unser Versicherungsgeschäft digital, unser Büro ist nahezu papierlos. Gerade jetzt während der Pandemie hat sich diese Tätigkeitsweise bestens bewährt. Meine Mitarbeiter und ich können so vor allem flexibel mit Handy, Tablet oder Laptop arbeiten, entweder aus dem Homeoffice oder mit dem nötigen Abstand in der Agentur. Aktuell vor allem per Videokonferenz, was übrigens zu keinerlei Qualitätsverlust bei den Gesprächen führt“, erläuterte Tim Launhardt, Generalvertreter der Allianzversicherung in Osterode, sein erfolgreiches Modell. „Alles, was ich mache, kann der Kunde in Echtzeit auf seinem Gerät verfolgen, weil ich meinen Bildschirm spiegele“, so Launhardt weiter.

Auch das Tätigen von Unterschriften sei problemlos möglich, es erfolge einfach vom eigenen Handy aus. Zur Zeit kämen viele Anfragen auch von Interessenten und Menschen, die noch kein Kunde seien. Neben Geldanlage- und Sparmöglichkeiten, werden Baufinanzierungen, Einsparungsangebote aufgrund der Coronakrise oder betriebliche Altersvorsorgen während der Kurzarbeit nachgefragt.

Kaum direkter Kontakt

Natürlich sei ein Besuch unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften in der Agentur möglich, denn „unsere Öffnungszeiten waren und sind stabil, wurden aber kaum in Anspruch genommen“. Vieles laufe über E-Mail, Facebook, Telefon oder WhatsApp. Für Tim Launhardt liegen die Vorteile einer digitalen Versicherungsagentur klar auf der Hand: „Gerade jetzt zeigen sich die Unterschiede zwischen Direktversicherern ohne feste Ansprechpartner und uns. Wir sind immer für unsere Kunden da. Es kann passieren, dass sie von mir eine Mail um 23.45 Uhr bekommen dank Homeoffice. Die Kunden freuen sich über diese Flexibilität und Schnelligkeit bei der Bearbeitung ihrer Anliegen.“ Ein weiterer Vorteil sei die Zeitersparnis durch die wegfallende Fahrerei. Diese würde man sinnvoll nutzen für Fort- und Weiterbildungen. Auch Förderungen sozialen Engagements liegen Launhardt am Herzen: „Wir unterstützen den Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Aktion Löwenmama vom Spielzeugladen in Osterode.“

Denn bei jedem neu versicherten Auto gingen zwei Euro abwechselnd an die beiden Aktionen. Trotz aller Schnelligkeit, die digitales Arbeiten ermöglicht, bleibt das Motto „Gewissenhaftes Arbeiten geht vor Schnellschüssen“ davon unberührt.