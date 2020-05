Zulassungsnotstand in Deutschland: Wegen der Coronakrise müssen Autobesitzer, die ihre Fahrzeug zulassen wollen, Geduld mitbringen. Das Coronavirus schränkt sie bei der Inbetriebnahme ihres Fahrzeugs vehement ein. Überall im Bundesgebiet haben Zulassungsstellen dicht gemacht ober arbeiten mit Einschränkungen. Inzwischen scheint sich die Situation zu entspannen.

„Keine zeitnahen Termine möglich“

„In der letzten Zeit wurden Termine zur Pkw-Zulassung einfach nicht mehr zeitnah vergeben“, weiß ein Mitarbeiter des Autodiscounts B27 in Herzberg. Die Kunden wollen natürlich ihr Fahrzeug so schnell wie möglich nutzen, müssen stattdessen aber lange warten. „Das ist für uns sowohl ein wirtschaftliches als auch ein logistisches Probleme“, erläutert der Mitarbeiter, denn die geplanten Zulassungen stauen sich: „Wir wollen ausliefern, können aber nicht.“

Was lange Wartezeiten bei einem vereinbarten Termin angeht, kann das Landkreissprecher Ulrich Lottmann nicht grundsätzlich bestätigen „Wer einen Termin bei der Zulassungsstelle hat, dessen Anliegen wird innerhalb kurzer Zeit bearbeitet“, erklärt er.

Anders aber sieht es aus mit Wartezeiten bis zu einem Termin in der Kfz-Zulassungsstelle, muss er einräumen. Da war in den letzten Wochen Geduld angesagt, geschuldet dem aktuellen Corona-Geschehen. „Die Kreisverwaltung ist für den unangemeldeten Besucherverkehr geschlossen. Termine wurden täglich bestmöglich und so umfänglich wie möglich abgearbeitet. Zudem gab es hausintern – als Schutzmaßnahme für Beschäftigte – Regelungen zur räumlichen und zeitlichen Entzerrung der Arbeitsplätze, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. In der Kfz-Zulassungsstelle gab es einen Schichtbetrieb und Homeoffice-Regelungen“, erläutert Lottmann. All das verzögerte die üblichen Abläufe.

Licht am Ende des Tunnels

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels, denn diese Regelungen seien seit Beginn der vergangenen Woche im Sinne der Kundinnen und Kunden aufgehoben. Die Kreisverwaltung öffnet sich analog zu den Lockerungen im täglichen Leben Stück für Stück.

Inzwischen stehen in der Kfz-Zulassungsstelle wieder alle Beschäftigten zur Verfügung. Die Vorlaufzeiten für die Termine werden sich laut Kreisverwaltung damit verkürzen. Lottmann: „In den nächsten Schritten wird die Öffnung der Zulassungsstellen für das allgemeine Publikum derzeit erarbeitet. Dies wird unter Anwendung der bekannten Schutzregeln erfolgen. Ziel ist, kurz gesagt, der Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen, das heißt der gewohnte Service und zugleich Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln. Dafür werden derzeit technisch, organisatorisch und personell die Voraussetzungen geschaffen.“

