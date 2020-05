Es war die Nachricht, auf die die Gastronomie in der Region seit Wochen gewartet hat: Ab dem 11. Mai dürfen Restaurants und Lokale wieder öffnen – natürlich alles unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet trotz der zeitversetzten Öffnung von Hotels und Restaurants zunächst weitere Umsatzeinbußen. „Wir gehen davon aus, dass aufgrund der besonderen Auflagen und Beschränkungen die ersten Monate mit Umsatzeinbußen verbunden sind. Es wird noch eine Weile dauern, bis hier kostendeckende Umsätze zu erwirtschaften sind“, sagte die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin, Ingrid Hartges, der Funke-Mediengruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört. Grundsätzlich begrüßte Hartges die neuen konkreten Öffnungstermine für Hotels und Gastronomie in den Bundesländern als „sehr wichtig“. Sie schafften mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Gäste für die nächsten Wochen und die Sommerferienzeit.

Von 100 auf Null – und zurück

Petra Dietrich-Sievers vom Hotel und Restaurant Zur Quelle in Lonau sieht die aktuelle Entwicklung mit einem lachenden und weinenden Auge, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt: Lachend, weil es endlich wieder losgehen darf, aber auch weinend, weil es wieder losgehen kann. „Wir mussten von heute auf morgen alles runterfahren und jetzt soll es umgekehrt passieren.“ In ihrem Geschäft werde dies nicht funktionieren: Jetzt kurz vor dem Wochenende, mit vielleicht gerade einmal zwei Tagen richtiger Vorbereitungszeit, sei die Öffnung nicht zu realisieren. „Wir werden nicht vor Donnerstag, also dem 14. Mai öffnen, anders ist das nicht realistisch.“ Die Gründe sind schnell erklärt: Ihr fehlen vor allem in vielen Bereichen noch genaue Informationen zu den Regeln: Sie verweist auf Öffnungszeiten, das Bedienen am Tisch und vieles mehr. Auch sei es kurz vor dem Wochenende auch nicht so einfach, von den Lieferanten die nötige Ware zu erhalten, „auch die haben ihre Arbeit heruntergefahren in den vergangenen Wochen“.

Kontaktdaten der Gäste erfassen

Zudem müsste auch das Restaurant darauf vorbereitet werden, Tische umgestellt, damit der Abstand von 1,5 Metern pro Gast eingehalten werden könne. Auch Kleinigkeiten müssten geklärt werden: Salz- und Pfefferstreuer dürften nicht auf den Tisch, Blumen schon. „Die Karte darf entweder nur zum Wegwerfen gedacht sein oder es soll digital funktionieren“, sagt Petra Dietrich-Sievers.

Schwierigkeiten sieht sie auch im Ablauf mit dem Gast: „Der Tisch muss vorher reserviert werden, die Kontaktdaten erfasst, wenn er eintrifft. Und dann gibt es noch Fragen dazu, wie viele denn nun an einen Tisch dürfen, was genau eine Familie definiert und so weiter“, beschreibt die Gastronomin nur einige Unwägbarkeiten.

Ein Problem sieht Petra Dietrich-Sievers auch in der Atmosphäre, die man beim Essen gehen eigentlich genießen möchte. „Wir sollen mit Mundschutz bedienen, was eigentlich fast unmöglich ist.“ Als andere Idee hat man sich überlegt, einen Servierwagen mit Spuckschutz zu versehen und auf die Teller Deckel zu packen. Dann werde der Wagen nur noch zum Gast gefahren und dieser müsse sich das Essen selbst herunternehmen. Nach dem Essen müsse der Tisch und alles weitere dann grundlegend desinfiziert werden. „Wir werden deshalb ein Timing aufbauen müssen, die Kunden am besten darum bitten, dass sie bereits ihr Essen bestellen, bevor sie zu uns kommen.“

Die vergangenen Wochen der Zwangsschließung und des Umbaus auf den Außerhaus-Verkauf hätten aber auch für eine kuriose Situation gesorgt. „Wir haben wirklich viele Nachfragen, ob wir den Außerhaus-Verkauf nicht beibehalten können. Die Leute finden es gut, wie wir das gemacht haben – und geben auch zu, dass sie nicht denken, dass Essen gehen unter den neuen Umständen Spaß macht“, gibt Petra Dietrich-Sievers das Fazit vieler Gespräche wider.

Testlauf für das Pfingstwochenende

Jens Rüdiger Faupel vom Restaurant Harzer Schnitzelhaus in Bad Sachsa ist grundsätzlich froh, dass er ab Montag wieder öffnen kann, sieht sich auch „gewappnet für die Situation“. Allerdings gibt er auch eines offen zu: „Für uns ist das erst einmal ein Testlauf für das Pfingstwochenende, dann geht es richtig los.“ In den vergangenen Wochen, in denen auch er das Außerhaus-Geschäft forciert hatte, habe er sich natürlich auch Gedanken gemacht, was getan werden muss, wenn seitens der Politik die reguläre Öffnung der Gastronomie wieder erlaubt werde.

Grundsätzlich sei er froh, dass aufgrund der Größes seines Hauses es keinerlei Probleme geben werde, den nötigen Abstand zwischen die Gäste zu bringen. Dennoch sieht er es als schwierig an, alle Vorgaben bzw. Empfehlungen, die es aktuell gibt, umzusetzen – und dazu noch Atmosphäre anzubieten, „die die Menschen beim Essen gehen natürlich genießen möchten“. Die Vorbereitungen an sich, mit dem Umbau des Gastraumes, dem Aufstellen von Desinfektionsspendern usw. seien bereits abgeschlossen.

Als schwierig empfindet der Bad Sachsaer, dass laut den Empfehlungen des Dehoga oder der Gesundheitsbehörden die Kommunikation mit dem Gast minimiert werden soll, „wir aber gerade jetzt am Anfang wohl viel erklären müssen“.

Mit einem großen Ansturm an Gästen rechnet Jens Rüdiger Faupel auch in der kommenden Woche noch nicht. „So lange speziell bei uns in Bad Sachsa und in der Umgebung die Hotels und Ferienparks geschlossen sind, wir es wohl vor allem das Wochenende sein, wenn Betrieb in den Gaststätten ist.“

Aus diesen verschiedenen Gründen setzt der Bad Sachsaer auch weiterhin auf den Außerhaus-Verkauf. „Das hat sich alles gut eingespielt und die Menschen nehmen es an.“

An die Politik hat er vor allem zwei Bitten: „Nur weil wir wieder öffnen dürfen, heißt es nicht, dass wir keine Fördermittel bzw. andere Hilfen benötigen.“ Weiterhin sei es zwar gut, dass die Mehrwertsteuer bei Speisen gesenkt werde, „richtig helfen würde es unserer Branche aber, wenn dies bei Getränken geschieht“.

Kneipen bleiben geschlossen

Reine Kneipen dürfen hingegen noch nicht öffnen. Die Kneipe Treffpunkt in Hattorf hat jedoch auch einen kleinen Biergarten. Diese dürfen in Niedersachsen ab Montag, 11. Mai, eigentlich auch wieder ihre Gäste empfangen. Doch die endgültige Erlaubnis fehlte Inhaberin Iris Spillner am Freitagnachmittag noch: „Ich bin unsicher, ob ich aufmachen darf“, sagte sie im Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Die 30 Quadratmeter große Kneipe würde sie geschlossen lassen, keine Stühle an die Bar stellen. Nur die Toiletten dürften im Innern benutzt werden. Weil ihre Kneipe klein ist, könnte – selbst wenn sie öffnen dürfte – nicht der vorgegebene Sicherheitsabstand eingehalten werden. Darum habe sie für die Vorgabe auch Verständnis, sagt Iris Spillner.

Doch den Biergarten würde sie schon gerne wieder öffnen – „wenn ich nur zehn, zwölf Gäste hätte, würde ich mich freuen.“ Auch die Kunden würden sich freuen, viele von ihnen sind Stammgäste, die der 30 Jahre alten Kneipe in Hattorf die Treue halten.

„Wir müssen nur noch aufschließen“

Unsicherheit, ob am bevorstehenden Montag wieder geöffnet werden kann, herrschte Freitagnachmittag auch im Back’s in Bad Lauterberg. Es ist keine klassische Kneipe, sondern wird als Bistro geführt und hat außerdem ebenfalls einen Biergarten.

Aber der Neustart kann kommen: „Wir haben alles vorbereitet und müssen nur noch aufschließen“, berichtet Inhaberin Angela Gericke im Telefongespräch mit unserer Zeitung. Die Kühlung ist wieder an, die Mitarbeiter sind informiert, auf Hygienevorschriften ist geachtet.

Das Back’s in der Kneippstadt ist ein jungen Unternehmen, erst etwa zweieinhalb Jahre alt. In der kurzen Zeit sei es nicht möglich, Rücklagen zu bilden. Darum gehe es tatsächlich um die wirtschaftliche Existenz. Die zurückliegenden Wochen, in denen die Türen geschlossen bleiben mussten, hätten sie an ihr Limit gebracht, so Angela Gericke. Sie hofft, so bald wie möglich wieder öffnen zu dürfen.

Info: Empfehlungen

Dehoga Niedersachsen (Unternehmerverband des Gastgewerbes) hat einen Katalog mit Empfehlungen für den Wiedereinstieg der Gastronomie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie erstellt.

Dort wird unterteilt in allgemeine Themen sowie die Bereiche Reservierung, Restaurant, Toilette, Außengastronomie, Küche, Arbeitsprozesse, Umgang mit Gast und Personal behandelt.

Unter anderem empfiehlt man, beim Servieren und Abräumen wenn möglich nicht zu sprechen. Zudem sollte man eine Ankunftszeit mit den Gästen vereinbaren, um Warteschlangen und gleichzeitiges Erscheinen zu verhindern.

Der komplette Leitfaden ist unter https://bit.ly/2YGWBfz nachzulesen. Der Verband Dehoga betont, dass dieser keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt.