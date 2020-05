Auch Harzer Hexentrail fällt der Corona-Pandemie zum Opfer

Die Corona-Krise hat eine weitere Großveranstaltung im Altkreis Osterode getroffen. Aufgrund der aktuellen Situation hat das Organisations-Team des Harzer Hexentrail beschlossen, die diesjährige Veranstaltung vom 5. September 2020 um ein Jahr zu verschieben. Als neuer Termin für die siebte Auflage des vom MTV Förste veranstalteten beliebten Spendenlaufs steht der 28. August 2021 bereits fest. „Wir haben uns mit der Entscheidung sehr, sehr schwer getan, mussten sie letztlich aber so treffen“, berichtet Udo Küster vom ausrichtenden MTV.

Den Veranstaltern ist das Risiko einer Großveranstaltung mit deutlich mehr als 1.000 Teilnehmern und Gästen im Kurpark und in der Stadthalle Osterode zu groß. „Unsere Veranstaltung ist eingestuft mit mindestens 1.500 Besuchern“, erklärt Küster. Die Unsicherheit, ob tatsächlich das Finale an der Stadthalle möglich wäre, nur kurz nachdem Großveranstaltungen in Niedersachsen mit mehr als 1.000 Besuchern nach aktuellem Stand wieder zugelassen wären, macht eine Planung praktisch unmöglich. „Wir müssten jetzt alle Verträge abschließen. Müssen wir dann doch absagen, wäre der MTV wohl pleite“, so Küster. „Auch die Hygiene- und Abstandsauflagen in der Stadthalle selber, wenn am Abend die Verlosung mit erfahrungsgemäß rund 800 bis 1.000 Besuchern stattfindet, wären nicht zu erfüllen.“

Kein getakteter Start möglich

Zudem gab es etliche Rückmeldungen aus den teilnehmenden Teams hinsichtlich hygienischer Bedenken vor dem Hintergrund einer bestehenden Corona-Pandemie. „Wir haben daher auch ein Szenario mit getakteten Startzeiten durchgespielt, aber das war schlicht nicht darstellbar“, berichtet Küster. Auch verlegte Termine wie zum Beispiel nun im September stattfindende Konfirmationen machten einigen Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung.

Auch das Sammeln der benötigten Spendensumme fällt in diesem Jahr vielen Teams schwerer, da aufgrund der bestehenden wirtschaftlichen Einschränkungen etliche vor allem kleine Betriebe finanziell weniger bereitwillig spenden als in den vergangenen Jahren. Des Weiteren können die Teams aufgrund der aktuellen Auflagen zur Kontaktbeschränkung nicht sinnvoll miteinander trainieren.

Startplätze bleiben bestehen

Die aktuellen Startplätze werden in das kommende Jahr verschoben. Teams, die 2021 nicht mehr teilnehmen möchten, erhalten ihr Startgeld voll erstattet, unterstreicht der MTV. Freiwerdende Startplätze werden entsprechend für 2021 neu ausgeschrieben. Hinsichtlich der bereits gesammelten Spendengelder verändert sich nichts – die Teams haben nun ein Jahr länger Zeit, die Spendensumme zusammen zu bekommen.

Inspiriert unter anderem vom Hannover-Marathon möchte das Orga-Team es den angemeldeten Teams aber ermöglichen, einen „Hexentrail at home“ zu bestreiten. In der Tourist-Information Osterode können sich die Teams ab Mitte August ihre ursprünglich vorgesehenen Startnummern und Medaillen abholen. Anschließend geht es darum, am ursprünglichen Hexentrail-Wochenende im Team eine selbst gewählte Strecke von mindestens 25 km Länge mit umgebundener Startnummer zu bestreiten.

Aus dabei entstandenen Bildern wird dann eine Collage erstellt und veröffentlicht. Teams, die an dieser Aktion teilnehmen, behalten natürlich trotzdem weiterhin ihren Startplatz für 2021 – der „Hexentrail at home“ ist eine zusätzliche Aktion für alle, die nicht auf ihr alljährliches Hexentrail-Erlebnis verzichten mögen.