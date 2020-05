Müll und Abfall gehören nicht an den Straßenrand.

Nächste Woche ist Schadstoffsammlung – so läuft sie ab

Die mobile Sammlung von Schadstoffen der Abfallwirtschaft Osterode findet in der kommenden Woche, 11. bis 15. Mai, statt. „Die Durchführung der Sammlung setzt eine hohe Disziplin aller Beteiligten voraus“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Die weiterhin geltenden Corona-Regeln, also Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, sind strikt zu beachten.

So ist beim Warten ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, ferner ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung obligatorisch. Den Anweisungen des Fachpersonals ist Folge zu leisten.

Auch kleine Elektrogeräte werden entgegengenommen

Fast 50 Standplätze im Bereich des Altkreises Osterode werden in diesen Tagen von einer Fachfirma angefahren. Durch diesen Service können schadstoffhaltige Abfälle aus Haushalt, Hobbykeller, Garage oder Gartenhaus fachgerecht entsorgt werden. Zudem werden bis zu fünf kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis 25 Zentimeter wie Fön, Handy, Rasierapparat oder Elektrozahnbürste entgegengenommen. Ferner werden Energiesparlampen und Gasentladungslampen in haushaltsüblichem Maß erfasst.

Standplätze und Termine sind den Abfallinformationen 2020 zu entnehmen und auf der Webseite des Landkreises verfügbar. Nachfragen unter Telefon 05522/9604777 oder per E-Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.