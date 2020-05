Niedersachsens Fahrschulen fühlen sich benachteiligt

„Das Schlimmste ist das ständige Hin und Her und die Ungewissheit, ob und wann es endlich ohne Einschränkungen weitergehen kann“, spricht Fahrlehrer Michael Ernst aus Osterode, Vorsitzender der Ortsverkehrswacht Osterode/Bad Grund, wohl vielen aus dem Herzen, den Betreibern von Fahrschulen, aber auch den Fahrschülern, die endlich ihren Führerschein machen wollen und nun seit Monaten warten müssen.

Niedersachsens Fahrschüler seien deutlich benachteiligt, meint Ernst und verweist auf Nordrhein-Westfalen, wo der Betrieb trotz höherer Zahlen an Coronaerkrankten schon seit dem 24. April wieder läuft. Immerhin: Auch Fahrschüler in Niedersachsen dürfen nach den jüngsten Beschlüssen den Theorieunterricht besuchen und Motorrad-Fahrstunden nehmen. Aber noch immer ist es nicht möglich, den Pkw-, Lkw- oder Bus-Führerschein zu machen. „Das aber ist unser Brot- und Buttergeschäft“, erklärt der Fahrlehrer, der die Situation als höchst unbefriedigend bezeichnet.

Für den Fahrlehrerverband Niedersachsen ist es nicht erklärbar, warum eine Ausbildungstätigkeit so unterschiedlich gehandhabt wird. Aufgrund der aktuellen Infektionen gebe es keine schlüssige Begründung. „Die Auswirkung wird sein, ähnlich wie wir es im Grenzbereich zu NRW zu spüren bekommen haben, dass Fahrschüler, die nun nahezu sieben Wochen durch niedersächsische Fahrschulen nicht bedient werden dürfen, zu den Fahrschulen in Sachsen-Anhalt sowie nach Thüringen abwandern werden. Das bedeutet neben des Tätigkeitsverbotes einen weiteren wirtschaftlichen Tiefschlag für die Fahrschulen in Niedersachsen“, kritisiert Dieter Quentin, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes.

Nicht mehr lange, dann startet das neue Ausbildungsjahr. Viele junge Menschen werden für ihr neues Berufsleben einen Führerschein brauchen. Während sie den in anderen Bundesländern wieder problemlos erwerben können, ist das in Niedersachsen nicht der Fall. „Es ist mehr als unverständlich, dass in Niedersachsen lediglich eine Praxisausbildung für Zweiradschüler zulässig ist“, sagt Quentin und verweist auf die deutlich rückläufigen Infektionszahlen und die umfassenden Hygiene-Konzepte der Fahrschulen. „Wir sind vollumfänglich gerüstet, um mit dem geringstmöglichen Risiko arbeiten zu können“, sagt er. „Uns ist sehr bewusst, welche Verantwortung wir nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die unserer Fahrschüler haben.“ Das unterstreicht auch Michael Ernst, die Fahrschulen seien gut aufgestellt und fit, alle Auflagen zu erfüllen.

Doch nicht nur für die Fahrschüler entsteht derzeit ein Schaden, sondern auch für die Fahrschulen. „Es kommt hier zu wirtschaftlichen Konsequenzen, die absolut vermeidbar wären“, sagt Quentin, der dabei nicht nur an die Kurzarbeit denkt, die erhebliche Einnahmeverluste für die Mitarbeiter und erhebliche Kosten für die Allgemeinheit verursache. Für 30 Prozent der Fahrschulen reichten die staatlichen Hilfen gar nicht aus, um das Tätigkeitsverbot zu überstehen. „Demnach stehen etwa 400 der 1.200 Fahrschulen in Niedersachsen vor dem Aus, wenn nicht endlich auch praktisch ausgebildet werden kann“, so Quentin. Die niedersächsische Fahrlehrerschaft hofft, dass sie ab kommenden Montag wieder alle Führerscheinklassen ausbilden darf.

Wie es dann weitergeht, ist unklar. „Wir können nicht einschätzen, ob dann ein wahrer Run einsetzt, oder ob die Resonanz verhalten ist. Fest steht: Wir müssen irgendwie die vergangenen Monate aufholen“, so Ernst, denn da ist die Arbeit liegengeblieben.

Der Tüv Nord nimmt unterdessen die Führerscheinprüfungen ab Mittwoch, dem 13. Mai wieder auf, die theoretische Führerscheinprüfungen können also wieder absolviert werden.

