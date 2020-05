Als Anja Hampe, die IT-Beauftragte der Grundschule Lasfelde, Anfang 2019 mit einer kostspieligen Bitte an den Förderverein der Schule herantrat, ahnte niemand, wie positiv sich die damalige Entscheidung einmal auswirken wird.

Es ging um einen „IServ“, dessen Installation mit einem großen Betrag unterstützt wurde. Um den Vorstandsmitgliedern die Möglichkeiten und Vorteile dieser Bezuschussung nahe zu bringen, kam Anja Hampe spontan zu einem Informationsgespräch, in dem sie das kostenpflichtige Computersystem vorstellte. Mit dem können sich nämlich Schulleitung, Lehrer, Schüler und Eltern Informationen, Aufgaben, Pläne und vieles andere mehr austauschen, und es ist für die Schule sowohl einfach, als auch sicher zu verwalten.

Das bereits vor 20 Jahren in Braunschweig an einer Schule entwickelte „IServ“ wurde letztendlich ein kommerzielles Produkt, das an vielen Schulen in Niedersachsen und bundesweit im Einsatz ist, jetzt auch in Lasfelde. Zu den Informationen gehörte aber auch die Tatsache, dass es sich nicht um ein paar Euro drehte. Der Vorstand des Fördervereins war sich aber schnell einig, dass auch die 123 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Lasfelde bestens auf die Zukunft vorbereitet sein sollten.

Einstimmiger Entschluss

So fiel der einstimmige Entschluss, die Schule und die Stadt Osterode, deren Haushaltsplan die Kosten von 5.000 Euro für die Grundinstallation von IServ nicht beinhaltete, zu unterstützen. Da pro Kind zehn Euro berechnet wurden, kamen so 1.230 Euro zusammen. Schulleitern Anke Schwarz war glücklich, dass ihre bereits 2013 angeregte Installation dieses Systems jetzt Realität werden konnte.

Die zweite IT-Beauftragte der Schule, Christina Schwarz, wiederum brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, den IServ-Zugang zu betreuen und die Daten zu pflegen. Jetzt, in Zeiten von Corona, wo alle Schulkinder zuhause sind, könne man sich glücklich schätzen, dass der Förderverein der GS Lasfelde, vor dieser Investition nicht zurückgeschreckt ist, so die Vorsitzende Tanja Wittig.

Denn bereits seit Beginn der Osterferien werden so die Arbeitsaufgaben verteilt, und jetzt war es sogar soweit, dass man sich auf Einladung der Klassenlehrerin Nadine Alberti pünktlich um 10 Uhr zur ersten Videokonferenz über IServ traf. Die Kinder fanden diese besondere Treffen am Bildschirm lustig und plapperten fröhlich drauf los. Schließlich hatte man viel zu lange nicht gesehen und gehört. Fragen rund um den Schulbeginn wurden gestellt und beantwortet, bevor es in diesem Monat für die vierten Klassen wieder langsam mit Unterricht in der Schule losgehen wird.

Mittlerweile nutzen allerdings alle Klassen der GS diesen Vorteil der Videokonferenz. „Möglich wurde so eine Unterstützung erst durch die breite Basis an Fördermitgliedern. Gleich ob es Eltern, Großeltern, ehemalige Schüler, Lehre oder Bürger waren, die nicht direkt mit der Schule zu tun haben, gilt es, ihnen herzlich Danke zu sagen, weil ihnen die Grundschule Lasfelde am Herzen liegt“, so Tanja Wittig.