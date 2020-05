Ob Bett oder Küche: Möbelhäuser hoffen auf komplette Öffnung

Mehrere Wochen komplett für die Öffentlichkeit geschlossen, dann die Reduzierung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche – und nun laufen die Vorbereitungen auf die komplette Wiedereröffnung. Nun kam die erhoffte Nachricht nach der gemeinsamen Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten: Auch die Möbelhäuser dürfen ab Montag, 11. Mai, wieder normal öffnen – ein Zustand, den die Verantwortlichen der Geschäfte herbeigesehnt haben.

Im Eichsfelder Möbelcenter in Gieboldehausen ist man bestens darauf vorbereitet, den Kunden ab Montag wieder die kompletten 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche anzubieten. „Eigentlich war es aus Sicherheitsgründen kontraproduktiv, die Verkaufsfläche zu verkleinern, wo doch gerade in unserer Branche genügend Raum für Kunden und Mitarbeiter in den Häusern geboten wird“, erklärt Geschäftsführer Jörg Glimmann.

So schön die Aussicht auf die komplette Wiedereröffnung auch sei, der Geschäftsführer warnt, dass gerade jetzt erst die Wochen der Entscheidung für seine Branche kommen würden. „Wir müssen sehen, wie die Hersteller weiterhin die Möbel liefern können“, erklärt er mit Blick auf mögliche Lieferschwierigkeiten bei Teilen, Material usw., die die Hersteller jetzt treffen könnten. Aktuell gebe es noch keine Probleme im Sortiment, aber aufgrund der Lieferzeiten, die es bei Möbeln nun einmal gebe, würde das mögliche Problem eben erst zeitversetzt auftreten können – „wenn es dazu kommt“.

Grundsätzlich ist Jörg Glimmann aber zufrieden, wie die vergangenen Wochen und Monate für sein Haus verlaufen sind. „Wir hatten überragende erste Monate, so dass uns die angeordnete Schließung natürlich aus dem Lauf geworfen hat, wir aber auch ein Polster aufbauen konnten.“ Dies sei auch deshalb wichtig gewesen, da man beim EMC natürlich auch das Wohl der eigenen Mitarbeiter im Blick gehabt habe. „Wir müssen uns der Verantwortung für das Team stellen.“ Umso erfreuter zeigt er sich, dass man niemanden habe in Kurzarbeit schicken müssen.

Corona- Läden öffnen, Sport erlaubt, Kontaktsperre bis Juni

Ohnehin seien Auslieferung und Verwaltung weiter gelaufen. Im Verkauf habe man vor allem darauf gesetzt, dass die Mitarbeiter Urlaub und Überstunden abbauen.

„Manche Verkaufsmitarbeiter haben auch freiwillig und gern beim Umräumen in der Ausstellung oder anderen Arbeiten mitgeholfen“, erläutert der Geschäftsführer das Vorgehen in den vergangenen Wochen. „Wir sind insgesamt wirklich gut durch den Lockdown gekommen, werden vermutlich nur eine leichte Schramme davontragen.“

Gewöhnungsbedürftig gestalte sich hingegen der neue Arbeitsalltag mit den Masken. Hier hat sich das EMC aber auch ein System ausgedacht. Die Begrüßung zwischen Mitarbeiter und Kunde erfolgt vor dem Gebäude mit reichlich Abstand ohne Maske, „damit man wenigstens einmal sieht, wer miteinander spricht“. Im Anschluss geht es im Gebäude mit Masken weiter – für Kunde und Mitarbeiter. „Wir denken es ist nur fair, wenn beide Seiten diese tragen müssen.“ Ansonsten hat man im Möbelhaus alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen natürlich umgesetzt.

Einbußen wohl nicht aufzuholen

Auch bei Möbel Bäucke in Northeim geht man davon aus, dass am 11. Mai wieder der Betrieb komplett laufen kann, seit dem 5. Mai ist es bereits so, dass die Küchenabteilung komplett geöffnet ist, andere nach vorheriger telefonischer Anmeldung besucht werden konnten. Auch wenn der Betrieb generell weiterlief – Warenannahme, Auslieferung und die Verwaltung arbeiten von der Krise unbeeinträchtigt – seien die Umsatzeinbußen aus den fünf Wochen der kompletten Schließung des Hauses für die Öffentlichkeit bis zum Jahresende vermutlich nicht aufzuholen, erklärt Hans-Bernhard Heynold von der Geschäftsleitung.

Ob der Neustart gelinge, hänge seiner Ansicht nach von der Stimmungslage der Kundschaft ab. „Bei der weit verbreiteten Kurzarbeit wird sich die Bereitschaft zum Konsum unter Umständen in Grenzen halten. Wir werden hier im Hause alles tun, um unsere gute Marktstellung zu halten.“

Die Vorbereitungen für die komplette Öffnung sind auch schon bereits seit der Teilöffnung mit der Küchenabteilung, die gut frequentiert wurde, in den vergangenen Tagen, abgeschlossen. An den Beratungsplätzen sind beispielsweise Kunden und Verkäufer durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt. „Auch das Tragen von Masken und Visieren klappt sowohl bei den Mitarbeitern wie den Kunden“, erläutert Hans-Bernhard Heynold. Er dankt noch einmal den Kunden für ihre Treue sowie dem Team für den „solidarischen und bewundernswerten Einsatz“. Auch dankt er für die Geduld bei den Mitarbeitern, die aktuell in Kurzarbeit geschickt werden mussten.

Flächenbegrenzung enttäuscht

Testweise hat Möbel Nagel sein Geschäft in Lamspringe geöffnet – mit einer Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern, so wie es die Vorgaben der Landesregierung aktuell zulassen. „Das ist aber keine Lösung“, sagt Matthias Nagel, einer der beiden Geschäftsführer. Man könne längst nicht alles ausstellen, nur ein paar Polstermöbel mit Holzwänden. „Das enttäuscht die Kunden eher.“ Auch aus diesem Grund bleibt Nagels Möbelhaus in Herzberg bisher geschlossen.

Außerdem sei die Frequenz der Kunden bislang eher überschaubar: Mehr als zwei oder drei potenzielle Käufer würden nie gleichzeitig im Laden sein, berichtet Nagel. Und so ist es auch kein Problem, die Abstandsregeln einzuhalten.

Es wurden zudem Plexiglaswände aufgestellt, und es wird Handdesinfektion angeboten. Außerdem werden regelmäßig Flächen desinfiziert, Mitarbeiter und Kunden tragen Mund-Nase-Masken. Einwegmasken gebe es auch vor Ort, er habe tatsächlich welche bekommen, sagt der Geschäftsführer.

Die sechs Wochen, in denen die Geschäfte ganz ohne Verkauf auskommen mussten, hätten den Umsatz natürlich einbrechen lassen, bemerkt Nagel. Während der ganzen Zeit gingen jedoch seine Monteure ihrer Arbeit nach, bauten Möbel bei den Kunden auf. In vier bis sechs Wochen kann es in diesem Bereich ein Loch geben – denn dann wären die Möbel ausgeliefert worden, die sonst in den zurückliegenden Wochen gekauft worden wären.

Trotzdem ist Matthias Nagel froh, dass er keine Kurzarbeit beantragen musste. Und jetzt setzt er auf die Aussagen aus Hannover: Kommende Woche kann auch wieder über die 800-Quadratmeter-Grenze hinaus geöffnet werden. Dann soll auch Möbel Nagel in Herzberg wieder seine Türen für die Kunden öffnen.

Online-Shop und Telefonberatung

Auch im Einrichtungshaus Wesa in Tettenborn-Kolonie hofft man darauf, ab dem 11. Mai wieder komplett öffnen zu dürfen. Nach mehreren Wochen der Schließung sind seit dem 21. April bereits das Küchenhaus sowie die Boutique um Haupthaus des Möbelhauses wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, „alles unter den Bestimmungen zum Thema Sicherheit und Hygiene“, erklärt Geschäftsführer Thomas Wedler.

Beispielsweise könnten sich die Kundinnen und Kunden an den Eingängen ihre Hände desinfizieren oder auf Wunsch auch einen Mundschutz erhalten. Bereiche, die nicht betreten werden sollen, wurden zudem abgesperrt.

Streng genommen war das Einrichtungshaus aber auch nie komplett geschlossen, der Online-Shop sowie die Beratung am Telefon wurden auch in den vergangenen Wochen vorgenommen, wie auch die Auslieferung von Waren.

Allerdings zeigte Thomas Wedler auch Unverständnis darüber, dass bislang die Regel mit den 800 Quadratmetern Verkaufsfläche galt. „In Möbelhäusern können wir den nötigen Sicherheitsabstand zwischen den Personen besser garantieren als jedes andere Geschäft und Unternehmen.“

Das Frühjahr lief noch gut

Das Geschäft im Einrichtungshaus Steckel in Bad Lauterberg lief im Frühjahr gut – bevor die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie erlassen wurden und dementsprechend die Türen geschlossen werden mussten. Wegen des guten Auftragsbestands hat das Unternehmen noch immer zu tun: Möbel ausliefern und montieren. Doch der Verkauf fiel über sechs Wochen ganz aus.

„Es wird höchste Zeit, dass wir wieder ganz öffnen können“, sagt Inhaber Udo Steckel mit Blick auf die jüngsten Aussagen aus Hannover zu Ladenöffnungen. Finanziell seien die zurückliegenden Wochen schwer zu schultern gewesen. Aber immerhin habe er seine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken müssen. Er hofft, sie nach wie vor voll beschäftigen zu können.

Seit knapp zwei Wochen hat das Einrichtungshaus in der Kneippstadt wieder geöffnet – auf stark reduzierter Fläche, so wie es die Vorgaben zulassen. Das Küchenstudio besteht beispielsweise aus zwei Bereichen: 500 Quadratmeter und dann noch eine kleine Ecke, berichtet der Geschäftsführer.

Es wird überall auf die Sicherheitsbestimmungen geachtet. So fahren seine Monteure nur maximal zu zweit zum Kunden. „Gibt es viel zum Abladen, fährt der dritte mit einem Extra-Auto.“ Beim Kunden wird auf Abstand geachtet. Ebenso im Möbelgeschäft. Dort sei es einfach, die Abstände einzuhalten. Mitarbeiter und Kunden tragen zudem Mund-Nase-Masken. Alle würden sich sehr vernünftig verhalten, berichtet Steckel.

Er hofft, dass die Infektionsrate nicht wieder steigt, damit überhaupt geöffnet bleiben kann – und ab nächster Woche auf den mehr als 4.500 Quadratmetern wieder Umsatz generiert werden könne.

Auf finanzielle Hilfen warten

Die wichtigsten Bereiche auf der Verkaufsfläche der Möbel-SB Aktionshalle in Osterode sind seit knapp zwei Wochen wieder für Kunden offen, aber voneinander abgegrenzt – ganz nach den gesetzlichen Vorgaben. „Es wird wider Erwarten gut angenommen“ , berichtet Geschäftsführerin Marthe Landwehrs. Sie hat nun bereits Vorbereitungen für kommende Woche getroffen, wenn voraussichtlich auch wieder auf mehr als 800 Quadratmetern verkauft werden darf.

Das wird auch höchste Zeit. Denn die sechs Wochen gänzlich ohne Verkauf seien äußerst bitter gewesen. „Alle wurden, inklusive mir, in Kurzarbeit geschickt“, sagt Marthe Landwehrs. Außerdem scheine die Akzeptanz der Menschen für einige Beschränkungen bald zu kippen, bisher würden sich die Kunden allerdings an die Vorgaben diszipliniert halten.

Das Kurzarbeitergeld wurde bewilligt, ist aber noch nicht angekommen. Weitere finanzielle Hilfen habe sie relativ unbürokratisch vor anderthalb Monaten beantragt – „aber auch da haben wir noch keinen einzigen Cent gesehen.“ Sie hätte sich „eine schnellere Bearbeitung gewünscht“, sagt die Geschäftsführerin.

Marthe Landwehrs bemerkt weiter: „Wir möchten uns bei unseren Kunden herzlich für das Verständnis bedanken, dass wir nur eingeschränkt erreichbar waren.“ Jetzt setzt sie auf die Lockerung der Einschränkungen: dass die Kunden wieder die ganze Ausstellungsfläche der Möbel-SB Aktionshalle in Osterode besuchen können.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort