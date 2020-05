3 Tote mehr: Aktuelle Corona-Zahlen und neue Regeln

Schilder stehen am Tag der Wiedereröffnung des Heidelberger Zoos neben einem Kiosk.

Osterode. Dem Gesundheitsamt Göttingen wurden drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Die aktuellen Zahlen und Mitteilungen.

Aktuell sind 152 Personen im Landkreis Göttingen am neuartigen Coronavirus erkrankt, 7 weniger als am Vortag. Das meldet die Verwaltung. Die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten steigt um fünf und liegt nun bei 807. 590 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen, 9 mehr als am Vortag.

Es besteht unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 sind dem Gesundheitsamt Göttingen 3 weitere Todesfälle gemeldet worden, damit sind 65 Verstorbene zu verzeichnen.

Die Zahlen aus den einzelnen Gebieten

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

• Flecken Adelebsen (6 / 3)

• Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 8)

• Stadt Bad Lauterberg im Harz (78 / 15)

• Stadt Bad Sachsa (74 / 20)

• Flecken Bovenden (7 / 2)

• Samtgemeinde Dransfeld (12 / 1)

• Stadt Duderstadt (24 / 4)

• Gemeinde Friedland (2 / 1)

• Samtgemeinde Gieboldehausen (19 / 6)

• Gemeinde Gleichen (6 / 0)

• Stadt Göttingen (165 / 25)

• Stadt Hann. Münden (16 / 2)

• Samtgemeinde Hattorf am Harz (42 / 8)

• Stadt Herzberg am Harz (202 / 30)

• Stadt Osterode am Harz (91 / 25)

• Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0)

• Gemeinde Rosdorf (7 / 0)

• Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

• Gemeinde Walkenried (4 / 1)

Prinzipien der Kontaktbeschränkungen bleiben unverändert

Mit der am Mittwoch in Kraft getretenen Novelle der Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden Lockerungen der Schutzmaßnahmen wirksam. Dabei bleiben die wesentlichen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln unverändert in Kraft. Das heißt insbesondere:

• Physischer Kontakte zu anderen Menschen als den Mitgliedern des eigenen Haushalts sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

• Kontakte außerhalb der eigenen Wohnung sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird

• Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind grundsätzlich auf zwei Personen beschränkt

Ausnahmen oder Bedingungen, unter denen von diesen Prinzipien abgewichen werden kann, sind in der Landesverordnung ausdrücklich definiert und wurden nun mit der Novelle ausgeweitet. Die gesellige Runde in der Gaststätte oder das Fußballspiel auf dem Sportplatz bleiben aber vorerst untersagt, schreibt die Verwaltung.

Die Novelle der Landesverordnung erfordert auch die Verlängerung der Allgemeinverfügungen des Gesundheitsamtes für die Stadt und den Landkreis Göttingen, mit der die Landesverordnungen ergänzt werden. Dies sind die Verfügungen zur Maskenpflicht und für Krankenhäuser und Heime. Sie gelten nun bis zunächst 3. Juni.

