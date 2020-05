Vor einiger Zeit fand im Hotel Sauerbrey in Osterode eine Ausstellung im Rahmen des 65. Geburtstages der Bundeswehr statt (wir berichteten).

Ziel der Veranstaltung war es, die zahlreichen Besucher anhand von Fotos und Zeitungsausschnitten unter anderem über die Entstehung und den Werdegang des Panzergrenadierbataillons 12 (Osterode), des PSV Bataillons 800 (Clausthal -Zellerfeld) und den Bundesgrenzschutz in Goslar zu informieren. Neben Informationen über die Aufstellung der Bundeswehr im Jahr 1955, die Gliederung in die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine sowie über den Arbeitsbereich der zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundeswehrverwaltung nahm die Darstellung der Bundeswehrverbände in der Region und des Bundesgrenzschutzes einen breiten und informativen Raum ein.

Zeiten des Kalten Krieges

Die Erinnerung an sie war ebenfalls eine Hommage und der Dank an die Angehörigen von mehreren Generationen, die in Uniform oder in Zivil für die Landesverteidigung und Grenzsicherung hier Dienst geleistet hatten.

Dies galt besonders für die Zeit des Kalten Krieges in der ehemaligen Grenzregion. Am 1. Juli 1956 wurde aus der Grenzschutzabteilung III/4 das Panzergrenadierbataillon 12. Nach mehreren Jahren im Standort Höxter verlegte das Bataillon im Jahr 1961 in den Standort Osterode. Die ereignisvollen Jahre mit großen Übungen und Auslandsaufenthalten wurden von der Wiedervereinigung im Jahr 1990 gekrönt. Im Rahmen der Verringerung der Bundeswehr wurde das Panzergrenadierbataillon 12 Ende 2007 aufgelöst und die verbliebenen Zeit- und Berufssoldaten – möglichst heimatnah – in andere Standorte (auch in die damaligen neuen Bundesländer) versetzt.

Besonderer Werdegang

Das PSV Bataillon 800 hatte einen besonderen Werdegang. Bis Ende der 1960er Jahre verfügte jedes der 3 Bundeswehrkorps des Heeres jeweils über eine Kompanie für „Psychologische Kampfführung“ (PSK Kompanie).

Aufgrund ihrer Gliederung und Ausrüstung konnten von den Einheiten unter anderem im Auftrag der Bundesregierung Informationsmaterialien per Wasserstoffballons an die Bevölkerung in der damaligen DDR schicken. Bei großen Übungen kamen Lautsprechertrupps zum Einsatz.

Hauptsächlich bei Nacht strahlten sie Ketten- und Schießgeräusche entweder auf die Übungstruppe Rot oder Blau ab, um einen Angriff des Gegners zu simulieren und ihn zu falscher Dislozierung seiner Truppenteile zu animieren (was meistens auch gelang). Auch in nicht-militärischen Vorhaben wie bei den jährlichen Kieler Wochen kamen Lautsprechertrupps zum Einsatz.

In Rahmen der Entspannungsmaßnahmen wurden die Einheiten in „Kompanien für psychologische Verteidigung“ (PSV Kompanien) umbenannt. Aus politischen Überlegungen wurden Anfang der 1970er Jahre die 3 Kompanien aus Celle, Rengsdorf und Ulm zum PSV Bataillon 2 in Clausthal-Zellerfeld zusammengefasst und später zum PSV Bataillon 800 umstrukturiert. Eingehende Informationen gab es auch über den Bundesgrenzschutz (und jetziger „Bundespolizei“) in ihrem Standort Goslar.

Neben Zeitungsausschnitten und Fotos wurden unter anderem auch Utensilien aus dem Alltag und der Ausrüstung der damaligen Soldaten von Heer, Luftwaffe und Marine unter Mithilfe von Ehemaligen ausgestellt.

Über reges Interesse freuten sich auch die Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft Osterode, die die Ausstellung begleiteten und über die Arbeit ihrer Kameradschaft informierten.