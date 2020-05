Isreal: Eine Polizeireise in ein eindrucksvolles Land

Hans Walter Rusteberg, ehemaliger Leiter der Polizeiinspektion Northeim aus Wulften, hatte im vergangenen Winter die einmalige Gelegenheit, eine Polizeireise nach Israel zu unternehmen und das Land aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Er hat seine Eindrücke in einem Reisebericht zusammengefasst.

„Eingebettet in eine Delegation von 30 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland wurde die Reise von Sven Hüber, stellvertretender Vorsitzender der GdP, Bezirk Bundespolizei, vorbereitet und durchgeführt. Yalon Gräber war der Reiseleiter vor Ort, ein ehemaliger Bundespolizist und Sicherheitsbeamter der Lufthansa, der 1989 zum Judentum konvertiert ist und seine neue Heimat in Israel gefunden hat. Für unsere Gruppe der ideale Reiseführer, ein Glücksgriff. Es wurden beruflich relevante Kenntnisse zu Ursachen und Wirkungen von antisemitischer „Hate Crime“, Wirkungen und Fluchtfolgen der Konfliktlage im Nahen Osten sowie Möglichkeiten entsandter deutscher Polizeitrainer bei der Ausbildung der Palästinenser-Polizei vermittelt.

Ende Oktober ging es vom Flughafen Berlin-Tegel mit Türkisch Airlines über den neuen Großflughafen in Istanbul nach Tel Aviv. Die Sicherheitskontrollen bei der Einreise waren sehr aufwändig, vergleichbar mit denen bei der Einreise in die USA. Das „Visum“ bzw. die Einreisebescheinigung wurde als Papier ausgehändigt, um mit dem Reisepass später keine Probleme im arabischen Raum zu haben.

Die ersten drei Übernachtungen waren in Tel Aviv/Jaffa vorgesehen. Eine moderne und quirlige Stadt mit ca. 450.000 Einwohnern, einer Vielzahl von Studenten, Startups und Büros der Internetriesen -- quasi das Silicon Valley Israels. Die historische Altstadt bildet dann den Kontrast dazu.

Wir erkundeten die Spuren der Gründung Tel Avis und der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 in einem recht unscheinbaren Gebäude in der Altstadt von Tel Aviv. Vor Ort wurde sichtbar, das Israel auch ein multi-ethnisches Land mit fast 25 Prozent nichtjüdischer Bevölkerung ist. Ob städtische Araber, Beduinen, Drusen, Tscherkessen – sie alle sind auch Teil dieses Landes und israelische Staatsbürger. Daneben wurde auch klar, dass der Begriff „Araber“ nicht mit dem Begriff „Moslem“ gleichzusetzen ist, sondern sich mehr an die geografische Herkunft anlehnt.

Ursprung der Weltreligionen

Die großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam haben hier ihren Ursprung, in einem Gebiet, das in etwa die Größe des Bundeslandes Hessen hat und nach dem Zweiten Weltkrieg der jüdischen Bevölkerung zugewiesen wurde. Mit der Besichtigung von Kfar Shmarjahu, einem Dorf geflüchteter deutscher Juden, die hier ihr neues Leben aufgebaut, Kultur und Verwaltung mitgebracht hatten, ging es weiter zur Herodes-Festung Massada, zum Tafelberg und Weltkulturerbe in der Wüste. Ein Symbol des Freiheitswillens: Hier kämpften rund 1.000 Juden im Jahr 73 nach Chr. verzweifelt und letztlich erfolglos gegen die römischen Besatzer und wählten den Freitod.

Von dort ging die Fahrt zum Toten Meer, 428 Meter unter dem Meeresspiegel, heiß, salzig – eben tot.

Die Skyline von Tel Aviv. Foto: Hans Walter Rusteberg / Privat

Die Übernachtung im Kibbuz Kalia in der Judäischen Wüste beendete diesen geschichtlichen Tag. Ein Kibbuz ist eine blühende Oase in wüstenähnlicher Umgebung. Dort wurden wir von Vertretern der israelischen Touristenpolizei begrüßt und informiert. Wir erfuhren, dass es derzeit ca. 30.000 Berufspolizisten und ca. 75.000 freiwillige Polizisten gibt, die unter anderem bei gemeinsamen Streifen die gleichen Rechte haben. Für die freiwilligen Polizisten gibt es übrigens keinen Lohn – man tut es für den Staat.

Am nächsten Tag stand ein Besuch der palästinensischen Polizei in einer Ausbildungsstätte in Jericho auf dem Plan.

Neben der Besichtigung der Ausbildungsstätte, an der auch deutsche Polizeibeamte Ausbildungshilfe leisten, wurde Jericho, eine seit mehr als 1.000 Jahre besiedelte Oase besichtigt, dort ist der älteste Turm der Welt, 8.000 Jahre alt, ausgegraben. Mit dem Oslo-Jericho-Vertrag 1993 wurde übrigens die Palästinenser Polizei gegründet.

So in die Geschichte eingetaucht, fügte sich nahtlos der Besuch der Taufstelle von Johannes des Täufers, „Ouasr el – Yahud“ am Jordan an. Dort konnten wir die Taufzeremonie der Baptisten, die als Erwachsene in Taufgewändern im Jordan getauft wurden, mitverfolgen.

„Oase des Friedens“

Der Jordan bildet zugleich die Grenze zu Jordanien, Israel unterstützt dort beim Gemüseanbau auf jordanischer Seite. Auf der Fahrt entlang des Jordans kamen wir auch zur „Oase des Friedens“, einer Gedenkstätte für sieben tote Mädchen, die durch einen jordanischen Soldaten beim Schulausflug erschossen wurden. Der König von Jordanien kam sofort nach Israel geflogen, dies führte trotz des schrecklichen Ereignisses zur Vertiefung des gerade geschlossenen Friedensvertrages von 1997. Seitdem gibt es Schulausflüge nur noch mit bewaffneter Begleitung.

Nächste Station waren die Golanhöhen. Das Hochplateau und Grenzgebiet zum Libanon und zu Syrien wurde 1967 im 6-Tage-Krieg von der israelischen Armee besetzt. Im Jom-Kippur-Krieg 1973 war dieses Gebiet mit dem Angriff syrischer Truppen am höchsten israelischen Feiertag heftig umkämpft, noch heute kann man dort zerstörtes Kriegsgerät, Panzergräben und Minenfelder vorfinden. Etliche Gedenkstätten (Tal der Tränen) zeugen von dem Blutzoll der zunächst mit 1:10 unterlegenen israelischen (Panzer-)Truppen. Heute sind Teile des bis zu 2.814 Meter hohen Gebirges von Israel annektiert, israelische Stellungen sind bis auf 2.200 Meter Höhe vorzufinden. Die Wasserversorgung aus dem Gebirge etwa in den See Genezareth ist neben der strategischen auch von wirtschaftlich hoher Bedeutung. Der Besuch im Beduinendorf Bir el Maksur beim Stamm der Arab al-Hujerait, wo wir mit unglaublicher Gastfreundschaft empfangen und zum gemeinsamen Essen eingeladen wurden, gab weiterer Hintergründe zum schwierigen Leben dieser Gruppe, die sogenannten 48er, die nicht im Unabhängigkeitskrieg geflohen, sondern auf ihrem Land geblieben sind und nun von den anderen Palästinensern als „Verräter“ angesehen werden.

Weiter vertieft wurde die Friedens-Problematik beim Besuch des Kibbuz Misgav. Der Grenzzaun – neun Meter hoch und nochmals mit drei Metern Stacheldraht erhöht – trennt das Dorf vom Libanon. Es besteht kaum noch Kontakt zum gegenüberliegenden Schiitendorf, zu dem es lange Jahre eine gute Nachbarschaft gab, da die Hisbollah, 1970 aus Jordanien vertrieben, aus dem Libanon Angriffe auf die 80 Kilometer lange Nordgrenze Israels vornimmt. Eindringlich wurde uns von Dorfbewohnern eine Geiselnahme im örtlichen Kindergarten (1980) geschildert und (Waffen-)Schmuggeltunnel gezeigt.

Waffen in sogenannten Sliks. Foto: Hans Walter Rusteberg / Privat

1982 marschierte die israelische Armee für 18 Jahre mit der Südlibanesischen Befreiungsarmee als Verbündete in den Libanon ein, um Grenzen zu schützen. Derzeit ist es dort etwas ruhiger, da die Hisbollahkämpfer Assad in Syrien unterstützen.

Nachdem zunächst die ersten Siedler vor der Staatengründung Landwirtschaft und Viehzucht betrieben, wurde das Verhältnis zu den umliegenden arabischen Dörfern schwieriger. Die Siedler gründeten zunächst die Geheimorganisation „die Wächter“, beschafften heimlich Waffen, vorbei an der Mandatsmacht England, Waffen auch von den Franzosen aus dem Libanon zu Zeiten des Vichy-Regimes. Aus den „Wächtern“ entwickelte sich die Hagana, eine Widerstands/Untergrundorganisation, die eine Vielzahl geheimer Waffenverstecke schuf, etwa unter einer Schrotmaschine. In geheimen Munitionsfabriken, etwa unter Wäschereien und Bäckereien fertigten Männer und Frauen unter Lebensgefahr Patronen im Handbetrieb. Am 29. Juni 1946 beschlagnahmten dann die Engländer alle bei Razzien vorgefundenen Waffen, eine Vielzahl blieb unentdeckt, die dann im Unabhängigkeitskrieg von der neu gegründeten israelischen Verteidigungsarmee eingesetzt wurden.

Die Wurzeln der christlich-abendländischen Kultur

Vorbei am Berg der Seligpreisung, dem Besuch von Tabgha (Brotvermehrungskirche) und dem Haus des Simon Petrus ging es im Anschluss an eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth und dem traditionellen Fischmahl Richtung Jerusalem mit dem ersten Highlight, der Laser-Show in der David-Zitadelle in der Altstadt. Dort erwartete uns am nächsten Tag Ariye Shalikar, der ehemalige Sprecher der israelischen Armee, und schilderte uns aus seiner Sicht die großen Zusammenhänge der komplizierten Sicherheitslage mit den internationalen Akteuren. Sein Fazit: Israel tut alles, um nie wieder Opfer zu sein.

Jerusalem, eine Stadt der Gegensätze, 30.000 Einwohner auf einen Quadratkilometer Altstadt, Touristen schlängeln sich durch die engen Gassen und Kirchen bzw. in Gruppen auf dem Kreuzweg, 400 Kameras allein in der Altstadt, seit 1967 Sicherheit durch die Polizei Israels, bedeutende Stätte der Weltreligionen, etwa Felsendom, die Grabes-/Kreuzigungskirche, die sich sechs Konfessionen teilen, und die Klagemauer.

Brennende Erinnerung „Yad Vashem“

Der Besuch der Gedenkstätte für die Opfer des Naziregimes und deren Verbrechen macht fassungslos, Opfern wird ein Name, ein Gesicht, eine Geschichte gegeben und dann die spezielle Gedenkstätte für 1,5 Millionen getötete Kinder. Auf der Fahrt nach Bethlehem/Beith Jala ist Ruhe im Bus, jeder versucht das gesehene irgendwie zu verarbeiten. Rechts und links der Straße konnten wir die israelischen „Siedlungen“ auf Palästinensergebiet sehen, wobei der Begriff „Siedlungen“ eine grenzenlose Untertreibung für diese Städte ist. Kein Wunder, das dies aus Sicht der dortigen Bewohner eine Bedrohung darstellt.

Besonderes Mahl: Fisch aus dem See Genezareth. Foto: Hans Walter Rusteberg / Privat

In Bethlehem wird uns noch die Möglichkeit gegeben, die Geburtskirche Jesu zu sehen und noch mit Unterstützung der Polizeikollegen außerhalb der Öffnungszeit eine Führung zu bekommen – die Wiege des Christentums, plötzlich steht man davor.

Den Abschluss der Reise bildet ein Gespräch bei Faten Mukarker, einer palästinensischen Christin, die über die besonderen Bedingungen des alltäglichen Lebens berichtet. Faten Mukarker machte uns deutlich, dass sie und ihre Landsleute sich nichts sehnlicher wünschen, als ohne Angst, frei und selbstbestimmt in einem eigenen lebensfähigen Staat neben dem Staat Israel zu leben.

Als Fazit ist festzuhalten, dass auf beiden Seiten der Mauern Menschen leben, die an einen gerechten Frieden glauben. Aber es gibt ganz viele Hürden, die überwunden werden müssen, damit die Völker dort wieder zu einem nebeneinander, vielleicht sogar zu einem Miteinander finden. Während unseres Besuchs kam es zu Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen durch die Hamas, Israel antwortete kurz darauf mit der Tötung eines Kommandanten der „Islamischen Dschihad“ in Gaza, was eine Vielzahl von weiteren Raketenangriffen auf Israel, bis hin in die Vororte von Tel Aviv zur Folge hatte. Die Warn-App für die israelische Bevölkerung meldete sich im Minutentakt.

Mit einer ganz anderen Art der Sicherheitskontrolle und problemlosem Rückflug vom Flughafen Ben Gurion über Istanbul nach Berlin ging eine einzigartige Polizeireise zu Ende. Für mich gibt es ein neues Verständnis der dortigen Situation, und die Erkenntnis, dass eine Lösung mit vielen hohen Hürden und Machtinteressen verbunden ist.