„Heimische Fledermausarten sind nicht mit SARS-CoV 2 infiziert“

Der Osteroder Naturschützer und Fledermausexperte Wolfgang Rackow ist besorgt, dass die Corona-Pandemie und die Berichterstattung seine Schützlinge, die Fledermäuse, zu Unrecht in ein schlechtes Licht rückt und die öffentliche Meinung über die bedrohten Tiere negativ beeinflusst, obwohl insbesondere die heimischen Arten in keiner Verbindung zu der Viruserkrankung stehen und auch kein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen. Das weiß er aus eigener, jahrzehntelanger Erfahrung im direkten Umgang mit den Tieren.

Nachdem auch in unserer Zeitung berichtet wurde, dass das Virus möglicherweise von einem auf einem chinesischen Markt gehandelten Tier stammt, das zuvor Kontakt mit einer infizierten Fledermaus gehabt haben könnte, ist Rackow mit Fragen von verängstigten Menschen konfrontiert, die – wie Rackow betont völlig grundlos – befürchten, auch die in Deutschland heimischen und streng geschützten Fledermäuse könnten solche Viren verbreiten.

Der Fledermausschützer hat Sorge, dass nun auch viele Hausbesitzer möglicherweise die Tiere, die vielleicht in Gebäuden Unterschlupf gefunden haben, loswerden wollen und sie heimlich vertreiben. Das wäre für die Bemühungen um den Schutz der Fledermäuse fatal, so Rackow.

Unsinniger Mythos der Fledermaus als „Viren-Schleuder"

Was wissenschaftliche Erkenntnisse über Fledermäuse und das Virus angeht, verweist Rackow auf ein Informationsblatt, das ein Bündnis von Naturschutzorganisationen veröffentlicht hat, unter anderem der Nabu und der Bundesverband für Fledermauskunde, denen Rackow angehört. Es enthält eine Zusammenfassung der aktuellen Forschungsergebnisse. Ziel ist es, dem unsinnigen Mythos der „Fledermaus als Virenschleuder“ den Boden zu entziehen. Den Inhalt geben wir hier in Auszügen wieder: „Aufgrund des sich aktuell weltweit ausbreitenden SARS-Coronavirus 2 (SARS-CoV 2), das beim Menschen die Krankheit Covid-19 auslöst, kommt es auch in Deutschland vermehrt zu besorgten Anfragen bei im Fledermausschutz und in der Fledermausforschung tätigen Personen. Der Grund für die Besorgnis ist der Umstand, dass in den Medien Fledermäuse regelmäßig als der Ursprung des neuartigen humanen Virus SARS-CoV 2 bezeichnet werden. Diese stark vereinfachte Darstellung eines komplexeren Sachverhalts erfordert in der Beratung an Fledermaus-Nottelefonen und in Fledermaus-Ambulanzen eine gute Sachkenntnis, um falsche Vorstellungen sowie grundlose Vorbehalte zu korrigieren und zunehmenden Antipathien gegenüber einheimischen Fledermäusen entgegenzuwirken. (…).“

Folgen des verheerenden Umgangs mit Tieren und Ökosystemen

„Das Auftreten und die Ausbreitung von SARS-CoV 2 und anderer Zoonosen werden nicht durch einzelne Arten oder Artengruppen, wie Fledermäuse, Schuppentiere, Nagetiere etc. verursacht, sondern müssen als direkte Folge und Rückkopplung aus dem verheerenden Umgang der Menschen mit Tieren, Ökosystemen und dem daraus resultierenden Artenschwund begriffen werden“, stellen die Autoren klar fest.

„Einheimische Fledermausarten sind nicht mit SARS-CoV 2 infiziert. Es konnten zwar verschiedene Coronaviren in heimischen Fledermausarten nachgewiesen werden. Diese sind jedoch nur entfernt mit humanen SARS-Coronaviren verwandt und daher für Menschen irrelevant. (…)

Das humane SARS-CoV 2 ist genetisch eng mit Viren aus dem Tierreich verwandt, der unmittelbare Ursprung von SARS-CoV 2 ist aber nach wie vor nicht zweifellos geklärt. (…)

Zwei Exemplare der Art Braunes Langohr, die von Fledermausexperten aus ihren Fangnetzen befreit wurden. Foto: Felix Gräber / HK

Es ist wahrscheinlich, dass das Virus zwar in einem Wildtier seinen Ursprung hatte, sich dann aber schrittweise – erst in einem Zwischenwirt und nach der Übertragung auf den Menschen dann im Menschen selbst – so verändert hat, dass es im Menschen Covid-19 auslösen konnte und die Übertragung der Krankheit von Mensch zu Mensch möglich wurde.

Eine Übertragung von SARS-CoV-ähnlichen Viren aus Fledermäusen direkt auf Menschen ist sehr unwahrscheinlich. SARS-CoV-ähnliche Viren aus asiatischen Hufeisennasen können nicht in menschliche Zellen eindringen, da sich Oberflächenproteine von SARS-CoV-ähnlichen Viren nicht effizient an entsprechende Enzyme (humanes ACE2) des Lungenepithels des Menschen binden können. Deswegen sind selbst genetisch eng verwandte SARS-CoV-ähnliche Viren, die bei Hufeisennasen gefunden wurden, für Menschen nicht unmittelbar infektiös.

Ein Muster vergangener Zoonosen ist die Bedeutung von Massentierhaltungen (etwa im Falle der Schweinegrippe) und Wildtiermärkten, auf denen Wildtiere lebend, frisch geschlachtet oder zubereitet zum Verkauf angeboten werden. Hier können, wie im Fall von SARS-CoV 1 und sehr wahrscheinlich auch von SARS-CoV 2, Krankheitserreger durch Wirtswechsel schnell mutieren und sich ausbreiten. Durch genetische Untersuchungen am SARS-CoV 1, das bereits vor knapp 20 Jahren in China erstmals auftrat, konnte gezeigt werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Schleichkatzen (Viverridae) als Zwischenwirt für ein Fledermausvirus fungierten.

Von Schleichkatzen ist dieses Virus auf den Menschen übergesprungen (zoonotischer Übergang) und war dann in der Lage, sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten.

Fledermäuse aufgrund einer vermeintlichen Gesundheitsgefahr zu bekämpfen, ist völlig unbegründet. Dies ist zudem in Deutschland und in der gesamten EU strafbar. Nicht die Fledermäuse mit ihrer natürlich gewachsenen viralen Vielfalt sind der Kern des Problems, sondern der Mensch, der durch seinen Umgang mit den Tieren, sein unbarmherziges Ausbeuten von natürlichen Ressourcen und der damit verbundenen weltweiten Zerstörung intakter Ökosysteme, ein erhöhtes Risiko von zoonotischen Pandemien erzeugt. (…)

Es ist unwahrscheinlich, dass Coronaviren aus Fledermauskot eine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellen. Genetisch können humane SARS-Coronaviren in großen Mengen im Stuhl von Patienten nachgewiesen werden. In frischem Kot von einheimischen Fledermäusen wurden nur geringe Mengen von verschiedenen Coronaviren (nicht SARS-CoV 2) nachgewiesen, die nach bisherigen Kenntnissen für den Menschen nicht gefährlich sind.

Dies legt den Schluss nahe, dass von Fledermauskot hinsichtlich Coronaviren keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Es sei dennoch darauf hingewiesen, dass beim Umgang mit Fledermauskot immer grundlegende Schutzmaßnahmen beachtet werden sollten, da generell von Wildtieren stammender Kot möglicherweise andere Krankheitserreger beherbergen könnte. Die üblichen Hygienevorschriften sind auf jedem Fall zu beachten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bei SARS-ähnlichen Coronaviren immer Zwischenwirte im Rahmen mehrerer zoonotischer Übergänge notwendig, um einen humanpathogenen Erreger entstehen zu lassen. Jedoch sollte im Aufklärungsgespräch gegebenenfalls auf die Möglichkeit einer Übertragung von Tollwutviren durch den Biss einer infizierten Fledermaus hingewiesen werden, denn dies sind die bislang einzig bekannten Viren in Fledermäusen, die Menschen direkt infizieren können.

Fledermausexperte Wolfgang Rackow aus Osterode, fürchtet, dass Fledermäuse zu Unrecht in Verruf geraten. Foto: Martin Baumgartner / HK

Nach einem Biss durch eine Fledermaus lässt sich durch eine unmittelbare Nachimpfung die Gesundheit des Betroffenen wirksam schützen. Allerdings kommen Fledermäuse in der Regel kaum mit Menschen in Kontakt, da die Tiere scheu sind und im Verborgenen leben.

Für Personen, die aufgrund ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit im Fledermausschutz häufig mit Fledermäusen in Berührung kommen, gibt es die Möglichkeit einer Impfung, die wir dringend anraten. (…)

Fledermäuse sind weltweit wichtige und unverzichtbare Akteure in Ökosystemen. Sie regulieren Schadinsekten in der Land- und Forstwirtschaft und sind in subtropischen und tropischen Ökosystemen von besonderer Bedeutung für die Verbreitung von Pflanzensamen und die Bestäubung wichtiger Nutzpflanzen. (…) Die Wahrscheinlichkeit von zoonotischen Pandemien kann in Zukunft verringert werden.

Tiere müssen vom Menschen ungestört leben können

Dazu ist es nötig, die Biodiversität in Natur- und Kulturlandschaften wirksamer zu schützen, in denen Tiere vom Menschen ungestört leben können. Dies sollte aus der Einsicht heraus erfolgen, dass intakte Lebensräume, inklusive einer hohen Vielfalt an darin vorkommenden Wildtierarten, langfristig auch für die menschliche Gesundheit wichtig sind.

Es ist dringend notwendig, sowohl dem Arten- als auch dem Tierschutz einen höheren Stellenwert zu geben. Darüber hinaus ist es wichtig, die Jagd, den Handel und die Verwendung von Wildtieren mit zoonotischem Potenzial zu regulieren und stark einzuschränken.“

Das Informationsblatt kann auf der Homepage des Bundesverbands für Fledermauskunde heruntergeladen werden: www.bvfledermaus.de