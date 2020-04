Landkreis Göttingen ergänzt Maskenpflicht

Das Tragen von Atemschutzmasken ist seit Montag in Niedersachsen in bestimmten Einrichtungen Pflicht.

Seit Montag gilt die sogenannte Maskenpflicht. Das heißt: In bestimmten Einrichtungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Jeder ist verpflichtet, selbst für die Ausstattung mit einer Maske zu sorgen. Einmal-Masken sind etwa in Apotheken erhältlich.

Sowohl das Land als auch das Gesundheitsamt für Stadt und Kreis Göttingen haben zur Maskenpflicht Regeln aufgestellt. Die Regeln des Gesundheitsamts erweitern die des Landes. Die Maskenpflicht gilt per Landesverordnung für Besucher in folgenden Einrichtungen: Lebensmittel- und Getränkehandel, Wochenmärkte und Hofläden, Abhol- und Lieferdienste, Bau- und Gartenmärkte, Blumenhandel, Tierbedarfshandel, Brief- und Versandhandel, Poststellen, Tankstellen, Kraftfahrzeug- und Fahrradhandel, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Reinigungen, Zeitungsverkaufsstellen, Waschsalons, Verkaufsstellen für ÖPNV-Tickets, Blumenläden, Autowaschanlagen, öffentliche Verkehrsmittel inklusive Haltestellen und – ab Montag unter Auflagen – Friseure. Bei letzteren sagt das Land, dass nur der Friseur selbst einen Schutz tragen müsse. Der Kreis jedoch empfiehlt, dass beide einen Schutz tragen sollten, sagt Ulrich Lottmann, Sprecher der Kreisverwaltung.

Kreis Göttingen geht über Bestimmungen des Landes hinaus

Ergänzend verpflichtet das Gesundheitsamt Menschen im Kreisgebiet zum Tragen einer Maske unter anderem in Krankenhäusern, Heimen, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens, bei Arztbesuchen und medizinischen Behandlungen (ambulant und stationär, psychotherapeutisch, zahnmedizinisch, heilberuflich) sowie Hebammenleistungen und Besuche bei Ergotherapie und Osteopathie, bei Besuchen in Einrichtungen und Dienststellen des Landkreises und aller kreisangehörigen Gemeinden, für das Bringen oder Abholen von Kindern zum Präsenzunterricht an Schulen oder zur Notbetreuung, ebenso bei Kindertageseinrichtungen, aber nur auf dem jeweiligen Grundstück der Kita bzw. Schule, für das Abholen von Speisen und Getränken beim Außer-Haus-Verkauf von Restaurants und Imbissen, auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen, also auf den Fluren, auf dem Schulhof und überall dort, wo der Mindestabstand nicht immer einzuhalten ist.

Einzelne Regelungen haben bei Betroffenen verstärkt zu Nachfragen geführt. Daraus hat sich ein Anpassungsbedarf ergeben, der in der kommenden Woche durch eine neue Verfügung des Gesundheitsamts für Stadt und Landkreis Göttingen berücksichtigt wird. Bis dahin gilt, dass Kita-Kinder keine Maske tragen müssen, auch wenn sie das 6. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen mit Vorerkrankungen, die das Atmen erschweren. Für Beschäftigte beispielsweise im Einzelhandel oder in öffentlichen Einrichtungen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Die Entscheidung darüber trifft jedoch der jeweilige Arbeitgeber.