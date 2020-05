Viele Menschen, die ihrer wuchernden Haare überdrüssig sind, haben ungeduldig darauf gewartet: Seit Ende März waren Friseurgeschäfte im Rahmen der Corona-Verordnungen und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen geschlossen, ab Montag dürfen sie wieder öffnen.

Auch Karin Hellmich wird ab Dienstag in ihrem Salon Struwwelpeter wieder Kunden empfangen. Doch das löst bei der Friseurmeisterin nicht nur uneingeschränkte Freude aus: „Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Einerseits sei sie froh, den Betrieb wieder aufnehmen zu können, andererseits machen ihr die umfangreichen Auflagen, die es einzuhalten gilt, Sorgen.

Kunden müssen Kontaktdaten hinterlassen

Es ist ein üppiges Regelwerk, das die Friseure von der Berufsgenossenschaft im Vorfeld der Wiedereröffnung zugeschickt bekommen haben. Mehrere Seiten umfasst der so genannte Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk, berichtet Hellmich. „Es ist schon eine gewaltige Herausforderung, das alles umzusetzen.“ Kunden werden nur nach Absprache bedient, um die im Salon zulässige Personenzahl nicht zu überschreiten. Zudem müssen sie Namen und Kontaktdaten auf einer Anwesenheitsliste notieren, damit sie, falls sich eine infizierte Person in den Räumen aufgehalten haben sollte, benachrichtigt werden können, erläutert die Friseurmeisterin die Vorschriften.

Was es bei der Maskenpflicht zu beachten gilt.

Sowohl Kundschaft als auch Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Ein Wartebereich, Zeitschriften und Getränke für die Kunden sind ebenso verboten wie eine Spielecke für Kinder. Ebenfalls untersagt sind Trockenhaarschnitte sowie Augenbrauen-, Wimpern- und Bartpflege. Hellmich hofft, dass ihre Kunden die ungewohnten Umstände akzeptieren, denn neben vielen verständnisvollen gebe es eben auch immer ein paar uneinsichtige Menschen.

Ständig neue Handschuhe, Arbeits- und Privatkleidung müssen im Salon gewaschen werden

Auch die Friseurinnen werden ab jetzt einigen Aufwand treiben müssen. Nach jedem Haarschnitt sind Arbeitsplatz und Arbeitsmaterial zu reinigen und zu desinfizieren, erläutert die Saloninhaberin. Wechselten die Mitarbeiterinnen zwischen zwei Kunden, um beispielsweise eine Einwirkzeit zu überbrücken, müssten jeweils wieder neue Einmalhandschuhe übergestreift werden. Den Pausenraum könnten sie nur abwechselnd nutzen, weil sonst die Abstandsregeln nicht gewährleistet sind. Nicht nur die Arbeitskleidung, sondern sogar die darunter getragene Privatgarderobe soll den Auflagen zufolge nach Feierabend im Salon verbleiben und dort gewaschen werden. „Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Wäscheberge bewältigen soll“, macht sich Hellmich Gedanken.

Außerdem würden viele private Kleidungsstücke auch keine Wäsche bei 60 Grad vertragen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Und es bedeute, dass sich die Friseurinnen jeden Tag Wechselgarderobe mitbringen und sich vor ihrem Heimweg umziehen müssen.

Selbstverständlich stehe der Gesundheitsschutz an oberster Stelle, betont die Saloninhaberin, doch es bereitet ihr Kopfzerbrechen, wie einige der Hygienerichtlinien in die Praxis umgesetzt werden sollen. Für sie und ihre Mitarbeiterinnen werde es sicherlich kein entspanntes Arbeiten, befürchtet sie, und die Kundinnen würden wahrscheinlich die sonst übliche Wohlfühlatmosphäre rund um das Frisieren mit Zeitschriften, Kaffee oder Tee und ausgiebigen Plaudereien vermissen. Mit der Zeit würden sich aber wohl alle Beteiligten an die neuen Bedingungen gewöhnen, ist Hellmich zuversichtlich. „Es muss sich eben alles erst einspielen.“ Fürs erste wird der Großteil der Kundschaft vermutlich ohnehin froh sein, wenn sich endlich wieder professionelle Hände ihrer Haare annehmen.

